Saartje Vandendriessche stelt hart stilaan open na overlijden ex-vriend: "Het vergde veel tijd om door mijn verdriet te gaan"

30 april 2020

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Saartje Vandendriessche mocht eerder dit jaar 45 kaarsjes uitblazen. Na een hobbelig liefdesparcours en een emotioneel zware periode richt ze zich nu vastbesloten op de toekomst. “Ik durf voorzichtig te zeggen dat ik klaar ben voor een nieuwe liefde. De oude Saar is terug, maar dat heeft lang geduurd”, vertelt ze openhartig in Story.

In het VTM-programma ‘Groeten Uit’ keerden Eén-presentatrice Saartje Vandendriessche en haar dochter Mille (bijna 11) terug naar 1987, het jaar waarin Saartje twaalf was. Ze koesterde toen één grote droom: actrice worden. “Ik had veel hobby’s in een artistieke richting: dictie, voordracht, toneel, muziekschool, zangles… Ik voerde vaak theaterstukken en circusacts op, deed kunstjes met de hond en zong vanuit mijn open raam voor iedereen die het horen wilde. Ik stond toen al graag in de belangstelling, ik was niet op mijn mondje gevallen en heel communicatief. De luidruchtigste van de familie”, lacht Saartje.

