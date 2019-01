Saartje Vandendriessche over overlijden ex-vriend: “Ik had het gevoel dat ik dat niet alleen kon verwerken, dus heb ik hulp gezocht” TDS

26 januari 2019

13u36

Bron: JOE 0 Showbizz In ‘Het Heilig Huis van Hanssen’ op Joe was vanochtend omroepster Saartje Vandendriessche van 10.00 tot 12.00 te gast bij Evi Hanssen. Zij praatte onder andere over het overlijden van haar ex-vriend, co-ouderschap, haar ambities en haar ‘mediageile’ hond.

“Zelfs in het leven van sterke vrouwen kunnen er onverwacht rake klappen uitgedeeld worden”, begint Evi. Evi praat met Saartje over het dubbel rouwproces na het overlijden van haar ex-vriend Thomas. “Dat was een hele zware slag, een relatie afbreken is niet leuk. We hadden het er allebei moeilijk mee. Dan is die persoon er plots niet meer en kom je nog is in een rouwproces. Dat heeft er mentaal echt zwaar ingehakt. Ik had het gevoel dat ik dat niet alleen kon verwerken dus heb ik begeleiding gezocht en traumabegeleiding gekregen”, begint Saartje.

Evi vraagt hoe de omgeving van Saartje reageerde: “De reacties waren overweldigend, je krijgt van iedereen sms’en, facebookberichten en telefoontjes. Dat is in de eerste plaats een tsunami die op je afkomt. Wat er gebeurd is, is iets dat je voor de rest van je leven meeneemt. Maar het is straf hoeveel warme mensen voor je klaarstaan. Dus dat heeft natuurlijk ook een mooie kant, het gevoel dat je niet alleen bent en uw verdriet kunt delen. Ik vind het nog altijd moeilijk om erover te praten en ik weet niet of ik het ooit zal doen”, vertelt Saartje openhartig aan Evi.

BH: een bekende hond

Saartje is een grote hondenliefhebber en haar hond Fiji volgde haar werkelijk overal. “Ik nam Fiji heel veel mee naar mijn werk en tijdens het omroepen lette de eindregisseur op haar. Ik had ook geen leiband dus op het werk liep die los en dartelend voor mij en ik zag dat mijn hond dat leuk vond. Als ik met Vlaanderen Vakantieland naar een natuurdomein ging, nam ik mijn hond mee en kwam die op televisie. Op den duur werd ik op straat ook aangesproken omdat mensen mij herkenden aan mijn hond. Fiji was dus een BH, een bekende hond, en die was ook heel mediageil. Die wist ook wanneer ze aan het draaien waren en wat hij moest doen,” lacht Saartje.

Ambities

Evi en Saartje hebben het ook over haar ambities als het televisiewerk zou stoppen. “Ik vond mezelf vroeger een ongeleid projectiel dat op alles sprong en alles wou. Stilletjes aan evolueert dat wel, je begint meer een focus te leggen op de dingen die je echt wil in het leven en je ambitie vlakt af. Stel dat ik niet meer voor televisie zou werken, dan ga ik niet in een zwart gat vallen. Ik wil zoveel doen, er is zoveel interessants. Ik zou wel met voeding en wilde eetbare planten willen werken. Of iets met coaching, een bedrijf opstarten met nieuwe producten,… Het gaat dus echt alle kanten uit. Mijn leven zou niet stoppen mocht televisie afgerond zijn want ik heb eigenlijk nog wel veel toffe dingen te doen