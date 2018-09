Saartje over haar zus Ianthe Tavernier: "Ik heb al gedacht: zusje, je gaat nú een pak friet eten" CD

07 september 2018

06u00

Bron: Story 0 Showbizz 'De Buurtpolitie'-actrice Ianthe Tavernier (29) is een single die de focus op haar carrière legt, haar zus Saartje (35) combineert haar werk als psychologe met de zorg voor haar twee kinderen. Toch hebben de twee veel gemeen. "We leven allebei volgens onze emoties", vertellen ze in Story.

Het valt niet te ontkennen dat Ianthe en de zes jaar oudere Saartje zussen zijn: allebei donkere ogen, blond haar en opvallend tenger gebouwd. "We hebben de genen van onze mama: klein en fijn", aldus Ianthe, die dit najaar in de huid mag kruipen van Grietje in de sprookjesmusical Hans & Grietje. "Vijf centimeter meer was welkom geweest: dan hadden we tenminste in alle kleren gepast én zouden we op festivals meer van de optredens zien (lacht). Saartje en ik zijn ook twee grote flapuiten, we verdoezelen niks, ook niet voor elkaar. Het gaat er dus vaak uitbundig aan toe als we samen zijn." Zus Saartje knikt. "Ianthe en ik leven volgens onze emoties. En dat gaat de ene keer gepaard met een lach en de andere keer met een traan."

Jullie schelen zes jaar, maar dat was waarschijnlijk vooral voelbaar toen jullie opgroeiden.

Saartje: "Klopt, ik moest vroeger vaak op Ianthe passen. Dat leidde bij mij soms tot grote ergernissen, want ik wilde natuurlijk liever uitgaan (lacht). Het gevolg is wel dat ik vandaag nog altijd een beetje de neiging heb om voor haar te zorgen."

Ianthe: "Saartje is zo’n beetje mijn tweede mama. Als ik met een probleem worstel of ik weet het even niet meer, kan ik bij haar terecht. Zo hebben we vooraf besproken of het wel slim was om eind 2017 'Steracteur Sterartiest' te combineren met 'The Little Mermaid'. Doordat Saartje psycholoog is, gaan onze gesprekken soms echt diep. Aan haar raad héb ik iets. Door het leeftijdsverschil weet ze ook gewoon meer over het leven.

Saartje: "Dat neemt niet weg dat ik met mijn kopzorgen net zo goed terechtkan bij Ianthe, hoor. Zoals toen mijn zoontje Peppe bijna volledig doof werd geboren, bijvoorbeeld."

Wat was daar de oorzaak van?

