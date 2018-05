Ryan Reynolds in nieuwe Netflix-film TC

23 mei 2018

10u45 0 Showbizz Ryan Reynolds schittert momenteel in de cinema in 'Deadpool 2'. Maar de man heeft alweer nieuwe plannen. Zopas tekende hij voor een nieuw filmproject van Netflix. Hij zal te zien zijn in de actieprent 'Six Underground'.

'Six Underground' is een nieuwe productie van Netflix. De streamingdienst hoopt met die film het succes van 'Bright' (met Will Smith) te evenaren. Die prent, die eveneens gedraaid werd met een Hollywood-budget, haalde een record aantal views en is wat films betreft tot nu toe het grootste succesverhaal van Netflix. En dus wordt nu de populaire Ryan Reynolds ingezet om eventueel nog beter te doen. 'Six Underground', waarvan de plot voorlopig geheim gehouden wordt, moet een spectaculaire actiefilm worden en zal geregisseerd worden door Michael Bay. Netflix zou zo'n 150 miljoen dollar in deze productie pompen.