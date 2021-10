Ryan Gosling in gesprek voor rol van Ken in Barbie-film

Royalty Draaiboek bij overlijden bekend, maar koningin Elizabeth zit weer achter haar bureau

7:09 De Britse koningin Elizabeth (95) zat vrijdag weer aan haar bureau, nadat ze de nacht van woensdag op donderdag in het ziekenhuis had doorgebracht. Dat meldde de Britse premier Boris Johnson. “Ik stuur haar onze allerbeste wensen” zei Johnson. Maar het draaiboek voor als de koning komt te overlijden, is al bekend.