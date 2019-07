Ryan Gosling en Eva Mendes zeggen Hollywood vaarwel TDS

Een druk leven op de set, rode lopers en evenementen, veel glitter en glamour: een carrière in Hollywood is voor de meesten van ons een onbereikbare droom. Toch moet niet iedereen ervan weten, zo blijkt. Want volgens insiders staan Ryan Gosling (38) en Eva Mendes (45) op het punt hun koffers te pakken en hun leven in Hollywood definitief vaarwel te zeggen.

De twee zouden van plan zijn om definitief weg te trekken en te verhuizen naar Canada waar Gosling geboren werd. Het koppel wil zich toeleggen op de opvoeding van hun kinderen, ver weg van de spotlights en alle verleidingen uit Hollywood. “Eva voelt zich al een tijdje miserabel in Los Angeles”, weet een insider. “Ze is ervan overtuigd dat een verhuis naar Canada net datgene is wat ze nu nodig hebben.”

Geen beter moment

Volgens de insiders kunnen de verhuisplannen van Gosling en Mendes, die intussen al acht jaar samen zijn, op geen beter moment komen. “Het leek er al een tijdje op dat ze samen hun weg verloren zijn. Het vuurwerk tussen hen leek verdwenen. Het idee van een droomwoning in Canada blaast hun relatie gelukkig nieuw leven in.”

Volgens de bron zouden Gosling en Mendes op zoek gaan naar ‘een prachtige villa op de oevers van het Ontariomeer’. “Ze hebben al uren gespendeerd op allerlei immowebsites”, klinkt het. “Het perfecte pand voor hen zou iets zijn waar ze een eigen steiger of strandje hebben waar de kinderen op kunnen spelen. Met daarnaast een grote tuin met zwembad. Ryan wil de kids dezelfde opvoeding geven zoals hij gekregen heeft, buiten de spotlights.”

Huisvader

Bovendien zou de ‘La La Land’-acteur erop staan meer zelf te doen in het huishouden. “Hij zou het zalig vinden om een huisvader te zijn zodat Eva zich meer kan focussen op haar werk. Eigenlijk is hij altijd al zo anti-Hollywood geweest als iemand maar kan zijn. Nu ze deze nieuwe plannen maken, lijken de twee dan ook gelukkiger dan ooit. Deze verhuis is waarschijnlijk het beste wat ze ooit zullen doen.”