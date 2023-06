‘Fast X’ is net uit, maar fans van de ‘Fast & Furious’-filmreeks kunnen alweer uitkijken naar iets nieuws. Zo keert Dwayne ‘The Rock’ Johnson in een volgende film weer terug als agent Luke Hobbs. Verrassend, aangezien de 51-jarige acteur verwikkeld was in een vete met hoofdrolspeler Vin Diesel. “We hebben het verleden achter ons gelaten”, klinkt het.

This is not a drill. Luke Hobbs, het personage van The Rock, keert effectief terug naar het ‘Fast & Furious’-universum. Dat bevestigt de acteur nu zelf met een filmpje op Instagram. “Ik keer honderd procent terug”, klinkt het. “Jullie kennen mij, en weten dus dat ik het moeilijk vond om dit geheim te houden. Maar inderdaad: Hobbs is opnieuw van de partij. Dit zal zorgen voor een fris, nieuw hoofdstuk in de reeks.”

Dat Hobbs terugkeert, is nochtans verrassend. Eind 2021 hield The Rock die rol namelijk voor bekeken. Een ruzie met Vin Diesel - die hoofdpersonage Dominic Toretto speelt - speelde mee in die beslissing. Ondertussen lijken de brokken gelijmd. “Afgelopen zomer hebben Vin Diesel en ik het verleden achter ons gelaten”, aldus Johnson. “Ondanks onze verschillen, zijn we jarenlang broeders geweest. We wilden onze problemen oplossen, en aan de toekomst denken. Uiteindelijk houden we beiden enorm van deze franchise, de personages én de fans. Als je al die factoren bij elkaar optelt, was dit geen moeilijke beslissing. Ik kan niet meer wachten om opnieuw aan de slag te gaan.”

“De volgende ‘Fast & Furious’-film waarin jullie de legendarische agent zien, zal een film over Hobbs zijn”, aldus The Rock. “Die dient als een nieuw hoofdstuk, en een opstapje naar ‘Fast X: part II.” Daaruit valt meteen af te leiden dat er nog (minstens) twee ‘Fast & Furious’-films volgen. Waarop The Rock, bij wijze van afsluiter, alvast hintte naar een volgende verhaallijn: “Er zal een clash komen tussen Hobbs en Dante Reyes, het personage van Jason Moma”, klinkt het. “Als jullie al dachten dat worstelen heavy was: think again.”

