Ruud De Ridder over einde van het Echt Antwaarps Teater: “Blij dat ik nu noodgedwongen een ander leven heb”

ShowbizzHet was met pijn in het hart dat Ruud De Ridder (69) en zijn vrouw Nicole Laurent (64) vorig jaar in juni de stekker uit het Echt Antwaarps Teater trokken. Maar nu corona alle theaters nog altijd dicht houdt, weet hij dat het de juiste beslissing was. Zeker nu hij via ‘Bompa’, dat op VTM Gold te zien is, merkt hoe snel de tijd vliegt. “Soms denk ik: we hadden sneller moeten stoppen.”