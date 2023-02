“Ruth kon het aan door dat ze zelf ware liefde heeft mogen voelen”, tv-maker James Cooke over de comeback van Ruth Beeckmans

showbizz Boze Astrid Coppens is bagage kwijt: “Shame on you Aviapart­ner om altijd te staken”

Astrid Coppens (40) is kwaad. Deze week had ze samen met haar partner Bram een reisje naar Los Angeles gepland, maar dat zal in eerste instantie zonder bagage moeten, want die is kwijt. Op sociale media neemt het model transportbedrijf Aviapartner flink op de korrel. “F*ck you, very, very much”, klinkt het.