Ruth Beeckmans werd geconfronteerd met ongewenste seksuele intimiteiten TDS

05 maart 2019

14u48

Bron: STORY 0 Showbizz Zowel op het kleine als op het grote scherm leeft Ruth Beeckmans (36) zich momenteel uit in behoorlijk aangebrande rollen. In de VTM-reeks ‘Studio Tarara’ speelt ze de seksverslaafde Sandra, in de film ‘Trio’ een escortdame. “Straks krijgen de mensen nog een verkeerd beeld van mij”, zegt de actrice in Story. Ruth onthult in het weekblad ook dat ze ooit slachtoffer was van ongewenste seksuele intimiteiten.

“Toen ik twintig was, ging ik eens naar de dokter met hevige hoofdpijn. En die begon plots mijn borsten te masseren”, begint Ruth. “Ik durfde niets te zeggen, ik dacht dat het bij het onderzoek hoorde. Maar toen ik daarna dat verhaal lachend aan anderen vertelde, stelde ik vast dat dat echt niet normaal was. De vader van een vriendin, die dokter was, bevestigde dat er in vrouwenborsten geen zenuwen lopen langs waar je een hoofdpijn kunt wegmasseren (lacht).

Ruth was toch wat geschrokken door de situatie. “Ik voelde me niet aangerand of zo, maar nu denk ik wel: misschien had ik het toen toch moeten aankaarten. De kans bestaat dat die dokter dat ook bij andere vrouwen of meisjes gedaan heeft – en erger – waardoor die wel getraumatiseerd zijn. Dat was ik dus niet, maar nu zou zo’n gedrag bij mij niet meer pakken.”