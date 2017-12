Ruth Beeckmans: "Vergelijken met andere mama’s heeft geen zin, elk kind is anders" Ruth Beeckmans pakt de opvoeding van haar dochter Charlie-Sue op haar eigen manier aan Christophe D'Huysser

Bron: Story 0 Dieter Bacquaert Showbizz Ruth Beeckmans (35) is een van de meest eigenzinnige actrices van Vlaanderen en die karaktertrek heeft ze ook privé. Haar partner Gary en dochter Charlie-Sue (4) zijn er niet rouwig om. "Qualitytime komt bij mij op de eerste plaats", zegt Ruth deze week in Story.

In het VTM-programma 'Ge Hadt Erbij Moeten Zijn' zien we Ruth aan de zijde van onder anderen Sven De Ridder en Ben Segers straffe verhalen van collega-BV's naspelen. De bekendste anekdote die over de actrice zelf verteld wordt, is dat haar auto vaker wel dan niet een vuilnisbelt lijkt. "Dat heeft alles te maken met het soort leven dat ik leid", zegt Ruth.

Onlangs bekende je nochtans dat je huishouden nooit op punt staat.

Toegegeven: ik probeer heel erg in het moment te leven. Niet dat ik mij ontdoe van mijn verantwoordelijkheden, maar qualitytime komt bij mij op de eerste plaats. Ik ga éérst naar de speeltuin met Charlie-Sue en pas dan run ik mijn huishouden. In elk interview hint ik wel dat ik graag een poetsvrouw zou hebben in de hoop mijn vriend Gary te overtuigen... Hij vindt dat wat decadent, maar het zou ons enorm helpen. Dus wie weet ligt er dit jaar een kuisvrouw onder de kerstboom. (lacht)

Je bent bijzonder hecht met je dochter. Charlie-Sue is vier, maar slaapt bij jou en Gary op de kamer.

We zijn de bovenste verdieping van ons huis nog aan het verbouwen waar haar slaapkamer moet komen. Daarom heeft ze tot nu toe altijd bij ons op de kamer geslapen. Voor mij voelt het heel natuurlijk aan om haar zo dicht bij me te hebben en Gary deelt die mening. We vinden het gezellig om met zijn drietjes op één kamer te liggen. Als Gary ’s avonds moet werken, komt Charlie-Sue zelfs naast mij in bed liggen. Niet iedereen zal dat misschien een goed idee vinden, maar ik vind het zalig om ’s nachts haar voetjes in mijn schoot te voelen. (lacht)

Durf je jezelf een goede mama noemen?

Ik probeer voor Charlie-Sue de moeder te zijn die ik altijd heb willen zijn: eentje die haar kind veel liefde geeft en voldoende tijd samen doorbrengt. Maar zoals elke mama maak ik fouten. Ik geef eerlijk toe dat ik soms te weinig geduld heb.

Ik kan me niet voorstellen dat dat vaak gebeurt.

Dat komt door de gejaagdheid van het leven. Mama’s zijn ook maar een mensen. Soms ben ik moe of slechtgezind. Ik vind het trouwens niet meer dan logisch dat Charlie-Sue soms ook boos of verdrietig is. Dat mag gerust van mij.

Geen verwend nest

Ze heeft al een sterk eigen willetje, niet?

Dat maakt het extra boeiend. Ondanks haar onstuimige karakter word ik nog elke dag verliefder op haar. Het is dan ook moeilijk om een evenwicht te zoeken tussen streng zijn en toegeven. Charlie-Sue is enig kind, ze is het gewend om alle aandacht te krijgen, maar toch willen we er geen verwend nest van maken.

Heel strikte moeders vinden dan misschien dat je je kind niet in de hand hebt.

Mijn dochter is wie ze is. Als ze iets niet wil, laat ze dat ook blijken. En dan is het aan mij om te reageren als iets niet door de beugel kan. Dat is meteen ook het moeilijke aan moeder zijn. Je weet nooit zeker of je goed bezig bent. En vergelijken met andere mama’s heeft geen zin, want elk kind is anders. Pas later zal blijken of ik een goede mama ben geweest. Je doet elke dag je best en als het toch eens niet loopt zoals het moet, moet je jezelf ook niet straffen.

Je bent alleszins een bezorgde moeder.

Die allesoverheersende bezorgdheid is inderdaad voortdurend aanwezig. Ik wil Charlie-Sue voor alles beschermen. Zo mag ze van mij niet rondlopen met een lolly uit vrees dat ze die inslikt. En als ze gaat steppen, moet ze altijd een helm dragen. Ik wil mogelijke risico’s voorkomen, maar ik besef dat je je kind onmogelijk kunt behoeden voor alle gevaren. Ze moeten ook leren om zelfstandig in de wereld te staan, want ooit moet je ze loslaten. Daar heb ik het nu al moeilijk mee.

