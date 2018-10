Ruth Beeckmans speelt nieuw personage in ‘Samson en Gert Kerstshow’ MVO

Dit jaar maken we tijdens de 'Samson & Gert Kerstshow' kennis met een nieuw personage: Angelle, het nichtje van Alberto. Angelle wordt gespeeld door niemand minder dan Ruth Beeckmans.

Het script is net als vorig jaar van de hand van Viktor Verhulst. Ruth is dolenthousiast. “Ik doe mee omdat het onwaarschijnlijke nostalgie is voor mij. Ik was als kind een zeer grote fan. ‘Samson & Gert’ hebben een soort cultstatus in België bereikt. Ooit schreef ik naar de Droomfabriek om eens te mogen meespelen en kijk 28 jaar later is die brief blijkbaar aangekomen… Honden en kinderen mijn 2 favoriete wezens, bij deze gecombineerd! En Gertje neem ik er wel bij.” (lacht)