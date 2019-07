Exclusief voor abonnees Ruth Beeckmans is hoogzwanger: “Ik had alle babyspulletjes al weggedaan. Ik dacht dat er toch geen tweede kind meer zou komen” CD

12 juli 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Ruth Beeckmans (37) bevalt over twee maanden van haar tweede kindje. Dat wordt aanpassen, ook voor dochtertje Charlie-Sue (6), die de aandacht van mama en papa plots zal moeten delen. “Momenteel is ze heel enthousiast. Maar het is natuurlijk afwachten tot het kindje er is om te zien hoe ze reageert”, zegt Ruth deze week in een interview met het weekblad Story.

Geen verre reizen voor Ruth Beeckmans deze zomer: zij brengt haar vakantie gewoon thuis door. Dat heeft alles te maken met het feit dat ze in september bevalt van een broertje of zusje voor haar dochtertje ­Charlie-Sue. “Stel je voor dat hij of zij vroeger geboren wordt dan voorzien...”, zegt Ruth. “Ik wil niet in een ziekenhuis belanden waar ze mij niet kennen of begrijpen.” Maar verder dan Disneyland Paris moest Ruth met haar gezin niet gaan om wat exotische sferen op te snuiven. Om de vakantiemaanden goed in te zetten, liet de actrice zich gewillig onderdompelen in de magische sfeer van The Lion King & Jungle Festival. “Voor mij was het hoogtepunt de show ‘The Lion King: Rhythms of the Pride Lands’. Daarin worden een aantal legendarische scènes uit The Lion King nagespeeld met de nodige acrobatie en muziek. Tijdens ‘The Circle of Life’ heb ik zelfs een traantje weggepinkt. Als kind heb ik ‘De Leeuwenkoning’ vaak gezien, maar nu pas begreep ik ten volle waar het nummer over gaat: hoe we allemaal proberen ons plekje te vinden tot het plaatje klopt. En daar zat ik dan, hoogzwanger naast mijn man en dochter... Ons plaatje klopt.”

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis