Ruth Beeckmans heerlijk eerlijk: "Wie verwacht nu iemand als ik op tv?"

Is ze daarom zó populair?

MV & TDS

21u44

Bron: TV Familie

0

VTM De Laatste 24 uur, seizoen 1, aflevering 2 op donderdag 16 november 2017 bij VTM. Op de foto: Ruth Beeckmans