Ruth Becquaert was op haar 25ste zwanger: “Na een zatte avond dachten we: kom, we maken een kind” RV

31 januari 2019

11u00

Bron: Humo 3 Showbizz Het gaat Ruth Becquart (42) voor de wind. Ze schittert op dit moment in ‘Over water’ en ‘De dag’ en is de trotse moeder van een zestienjarige dochter. Die kwam niet met veel voorbedachte rade ter wereld, vertelt ze in Humo.

“Ik was pas 25 jaar, toen ik zwanger was”, vertelt ze. “Na een zatte nacht dachten we: kom, we maken een kind. En een maand later: shit, waar zijn we aan begonnen? (lacht). Daarna leek alles vanzelf te gaan, misschien wel omdat we zo jong waren. Ik ben nooit het soort meisje geweest dat er op de middelbare school van droomde om moeder te zijn - ik ben ook nooit een moederkloek geweest. Ik heb nu het gevoel dat ik mijn werk nog liever doe, sinds ik moeder ben geworden. Het moederschap heeft mijn leven voller gemaakt en er is dus ook meer waar ik als actrice uit kan putten.”

De gedachte dat haar dochter iets zou overkomen, maakt de actrice het meest bang. “Maar ik merk dat onze dochter een ongelooflijk talent heeft om goed te leven, wat ook betekent dat ze goed voor zichzelf kan zijn. Ze kent zichzelf heel goed en ze accepteert zichzelf zoals ze is. Daar zit ik met open mond naar te kijken. Ik heb doorgaans een lichte hekel aan mezelf, wat mijn werk betreft kan ik echt zelfdestructief zijn. Maar als ik naar mijn dochter kijk, denk ik: dat heb ik toch niet zo slecht gedaan.”

Lees het volledige artikel uit Humo hier.