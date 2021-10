‘Rust’-acteur Jensen Ackles brengt eerbetoon aan overleden Halyna Hutchins: “Een immens verlies”

“Ik weet niet eens waar ik moet beginnen”, schrijft Ackles op Instagram. “Dit is zo’n tragische gebeurtenis en momenteel zijn we alles nog aan het verwerken.” De acteur vertelde vervolgens nog een verhaal vanop de set. “Eerder deze week kreeg ik plotseling de drang om Halyna te vertellen hoe geweldig ze wel niet was”, klinkt het op sociale media. “Ik vertelde haar dat haar cameragebruik fantastisch was en dat het geweldig was om naar haar manier van werken te kijken.” Hutchins zou gelachen hebben om het compliment. Vervolgens gaf de cameraregisseur ook nog een knuffel aan haar collega Ackles. “Ik ben voor eeuwig dankbaar dat we dit moment nog hadden samen. Haar passie was werkelijk aanstekelijk. Ze was zo’n inspiratie voor iedereen.”