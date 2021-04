Russische man na drie maanden eindelijk ‘bevrijd’ uit Chinese realityshow

ShowbizzVladislav Ivanov (27) heeft eindelijk - na drie maanden - de realityshow ‘Produce Camp 2021' mogen verlaten. Ondanks verwoede pogingen om zijn eigen spel te saboteren, hielden zijn fans hem tot in de finale in het programma. Tot grote wanhoop van Vladislav.

Eigenlijk was het nooit de bedoeling dat de Russische Vladislav Ivanov zou deelnemen aan ‘Produce Camp 2021'. Dat is een Chinese realityshow waarin een 11-ledige internationale boyband wordt samengesteld. De kandidaten trainen, zingen en dansen, in de hoop in de groep terecht te komen. Het publiek moet op z'n favorieten stemmen.

Verveling

Ivanov, die vloeiend Engels en Chinees spreekt, was meegereisd met de productie om te vertalen voor twee Japanse kandidaten. De opnames vonden plaats op een eiland bij Hainan, helemaal afgesloten van de buitenwereld. De Rus werd vanwege z'n goede looks al snel opgemerkt door de makers. “Ik kwam hier eigenlijk om mijn twee Japanse vrienden Chinees te leren", vertelde hij zelf. “De regisseur wist dat ik die taal kon en vond mijn uiterlijk best oké. Dus hij vroeg me of ik wou deelnemen en wou proeven van het leven als popster." Na verschillende weigeringen zegde Ivanov uiteindelijk toch toe. “Maar alleen omdat hij zich verveelde op het eiland", vertelde z'n goede vriend Ivan Wang, directeur van King Enterprises Group. “Hij dacht dat z’n deelname kon helpen voor zijn introverte persoonlijkheid." Volgens Wang staat Ivanov dus helemaal niet graag in de belangstelling. “Ik heb ooit modellenwerk voor hem geregeld in Hongkong. Maar vijf minuten na aankomst op de set stuurde hij me al een SOS-berichtje. Hij kon het niet meer aan."

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Vladislav Ivanov. © screenshot YouTube

Ook dit keer kreeg Ivanov, die de artiestennaam Lelush gebruikte, al snel spijt van z'n toezegging. Hij smeekte het publiek dan ook om niet op hem te stemmen. “Lid worden van een boyband is helemaal geen droom van mij, want ik kan niet zingen of dansen", klonk het bijvoorbeeld. “Ik hoop dat de juryleden me niet steunen. De andere kandidaten willen misschien een A krijgen, ik wil een F, want die staat voor freedom (vrijheid, red.).” Ivanov deed dan ook amper moeite om de juryleden te imponeren. Waar de andere kandidaten in de eerste ronde alles uit de kast haalden, bracht Ivanov een halfslachtige, onhandige versie van de Russische rapsong ‘Jackpot’ ten berde. Bovendien kwam hij regelmatig onverzorgd en chagrijnig voor de dag.

“Hou niet van me”

Maar het publiek stuurde hem niet naar huis. Integendeel, er werd massaal op Ivanov gestemd. “Plotseling nam er een écht iemand deel aan de show en dus begonnen mensen voor hem te stemmen", analyseerde blogger Ruslan Usachev. “Deels omdat hij opvalt, maar voornamelijk omdat het gewoon amusant is.” Zijn fanbase groeide alleen maar aan. “Laat hem ‘996' doen”, klonk het bijvoorbeeld. Dat is een verwijzing naar het chronische overwerken in China - van negen uur ’s morgens tot negen uur ’s avonds, zes dagen per week. Intussen bleef Ivanov maar smeken om hem te laten gaan. “Hou niet van me, het zal niets uithalen”, klonk het. En ook: “Dwing me alsjeblieft niet om naar de finale te gaan. Ik ben zo moe."

(Lees verder onder de video.)

Zelf opstappen was ook geen optie. Ivanov had een contract getekend en zou bij vertrek een serieuze schadevergoeding moeten betalen. En dus zat hij noodgedwongen zijn tijd uit. Hij belandde tot zijn grote schrik zelfs in de finale. En opnieuw smeekte hij zijn fans om hem niet tot winnaar te kiezen. “Ik weet hoe graag ze me willen zien", zei hij. “Maar er is een groot verschil tussen deelnemen aan deze show en effectief in een boyband zitten. Ik geloof nog steeds dat de juryleden mijn keuze zullen respecteren." Gelukkig kreeg Ivanov dit keer wel gelijk: hij mocht in de finale eindelijk naar huis. “Eindelijk ben ik klaar met werken", zuchtte hij de volgende dag op Weibo, de Chinese Twitter. Zijn bericht werd meer dan 59.000 keer opnieuw gepost, inclusief door de Russische ambassade. “Proficiat, rust nu maar uit", klonk het daar.

LEES OOK: