Russell Simmons ontkent seksueel misbruik Redactie

18 maart 2018

19u43

Bron: BuzzE 0 Showbizz Russell Simmons ontkent de verhalen dat hij vrouwen zou hebben misbruikt en verkracht. De muziekproducent stelt dat alle beschuldigingen aan zijn adres 'vals' zijn, meldt TMZ.

In de afgelopen maanden kwamen meerdere verhalen naar buiten van vrouwen die Simmons beschuldigen van seksueel misbruik. In november stapte hij op bij zijn bedrijven, nadat een scriptschrijfster in The Hollywood Reporter zei dat de hiphopbaas haar misbruikt had in 1991. "Alhoewel ik nooit gewelddadig ben geweest, heb ik me wel decennialang gedachteloos en ongevoelig opgesteld in sommige relaties", zei Simmons in december.

"Ik heb geen geweld in me, dat heb ik nooit gehad", zegt de zestigjarige producer nu in een video van TMZ. "Ik zal nooit iemand kwaad doen, maar dit is een moeilijke periode."