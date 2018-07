Ruim 11 jaar na de 'schandaalromance': ex-liefje van Tom Boonen is nu mama KD

Bron: TV Familie 0 Showbizz Tom Boonen (37) is nu een happy family man. Hij geniet van zijn herwonnen liefdesgeluk met Lore (34) en van hun tweeling Jacqueline en Valentine (3,5). En nu is ook zijn Nederlands ex-liefje Sophie van Vliet (27) mama geworden. "Intens blij en gelukkig met de geboorte van onze prachtige en gezonde dochter Olivia", laat ze iedereen weten. 

Tom Boonen werd ruim elf jaar geleden smoorverliefd op de toen 16-jarige Sophie. Tom was 27, en hij en Lore waren toen al een tijd uit elkaar. "Sophie lijkt ouder dan ze is", vertelde Tom toen. "Ze is in haar manier van denken volwassener dan ik en we kunnen erg goed praten. Maar ’t allerbelangrijkste is: ik heb opnieuw iemand gevonden die me gelukkig maakt. Ik voel wat ik voel, en dat is pure blijdschap."

Betrapt

Er kwam veel kritiek op de ‘schandaalrelatie’ van Tom met het tienermeisje. Hij zorgde in die periode wel vaker voor een schandaaltje. Boonen werd betrapt op cocaïnegebruik, reed z’n peperdure Lamborghini in de prak en verloor z’n rijbewijs wegens te hard en onder invloed rijden. Het waren jeugdzondes, dat kunnen we nu met een gerust hart zeggen. Tom is al lang een heel andere kerel, met verantwoordelijkheidszin en de wil en het verlangen om het juiste te doen. 

Geen schrik

Sophies vader is oud-wielrenner en Amstel Goldrace-directeur Leo van Vliet. Hij had geen probleem met de veelbesproken romance van Tom en Sophie. "Mijn dochter is gewoon een rijpe meid", aldus Leo toen. "Laat maar bollen", zeggen we in Nederland. Met dat leeftijdsverschil heb ik geen moeite. Tom is hier al geweest, en Sophie heeft zijn ouders ontmoet. We waken over deze relatie, maar we hebben er geen schrik voor."

Facebook

Zoals een beetje te verwachten viel, bleef het tussen Tom en Sophie niet duren. Hij begon opnieuw met zijn échte grote liefde: Lore. En dat is trouwens zijn redding geweest. Toms ex-liefje is intussen al enkele jaren samen met Martijn Lusink, eigenaar van een kledingketen.

Tot slot: een belangrijk en veelzeggend detail: Tom Boonen en Sophie van Vliet zijn nog altijd bevriend op Facebook, wat dus wil zeggen dat er tussen hen geen bitterheid is. En dat is maar goed ook!