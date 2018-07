Rudi Vranckx wint prestigieuze prijs voor oorlogsverslaggeving KDL

10 juli 2018

15u46 0 Showbizz VRT-journalist Rudi Vran c kx (58) krijgt de Carnegie Wateler Vredesprijs 2018 voor zijn werk als oorlogsverslaggever. De stichting achter deze prestigieuze vredesprijs geeft lof voor "de buitengewone moed en toewijding die hij laat zien bij zijn verslaggeving vanuit conflictgebieden."

De Carnegie-stichting roemt ook de betrokkenheid van Rudi Vranckx. Zo is de actie Imagine Mosul opgevallen waarvoor Rudi en zijn team muziekinstrumenten inzamelden voor een door IS verwoeste muziekschool in de Iraakse stad Mosul.

"We zijn als VRT NWS bijzonder trots op de prestigieuze Carnegie Watelerprijs voor Rudi Vranckx. Het werk waarvoor hij zich grenzeloos inzet, wordt bijzonder gewaardeerd en heeft impact op hoe we naar grote conflicten in de wereld kijken. Rudi vergeet nooit de gewone mensen in het verhaal, hij spreekt aan, confronteert en schudt wakker, altijd met een brede blik en een goed zicht op de evoluties in onze maatschappij. Hij brengt verhalen die er toe doen en die onder de huid kruipen. Hij is een zeer verdiende winnaar", reageert Inge Vrancken, hoofdredacteur Journaal.

De Carnegie Wateler Vredesprijs 2018 wordt op woensdag 26 september 2018 uitgereikt tijdens een ceremonie in de Grote Rechtszaal van het Vredespaleis in Den Haag.