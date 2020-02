Ruben van Gucht over onenigheid met Jacques Vermeire: “Kan zijn uitlatingen niet over me heen laten gaan” LV

01 februari 2020

15u39

Bron: Nieuwsblad 3 Showbizz Ruben Van Gucht was vorig jaar even in de zaalshow ‘Van 7 tot 77' van Jacques Vermeire te zien, maar de twee kwamen in augustus in een bitter dispuut terecht na een financiële onenigheid. De zaak werd bijna openlijk uitgevochten in de media, want Jacques haalde stevig uit naar Ruben, maar die bijt nu terug.

“Het zit zó diep. Ik zweer het u. Nogmaals, ik ga tot op het bot. Al moet ik er zeven advocaten op zetten”, vertelde Jacques Vermeire vorig jaar in Dag Allemaal. “Ja, er zijn dingen gebeurd waar ik écht ­mottig van werd. Nooit meegemaakt in ons milieu.” Uitlatingen die er stevig op hebben ingehakt bij Ruben van Gucht, die vindt dat de discussie achter gesloten deuren had moeten blijven. “Jacques en zijn manager hebben de zaak in de media gebracht, terwijl die volgens mij perfect achter de schermen had kunnen gevoerd worden”, vertelde Ruben aan het Nieuwsblad. “Hij heeft uitlatingen gedaan die je niet zomaar over je heen kan laten gaan. Jammer, want we hebben ons twee jaar geamuseerd, zowel voor als achter de schermen.”

De heisa tussen de twee houdt Ruben niet tegen om weer op de planken te staan. Hij werkte vorig jaar de laatste voorstellingen van ‘Sportman’ af, en kom terug met ‘Sportman II’. Op 7 februari gaat de opvolger al in première in de Arenbergschouwburg in Antwerpen. In de show gaat Van Gucht opnieuw op jacht naar legendarische uitspraken in de sportgeschiedenis. Aan de hand van legendarische oneliners vertelt hij het verhaal achter de quote, het verhaal van de persoon die ze uitsprak, het verhaal van wat de gevolgen ervan waren en vooral hoe die woorden een rol spelen in het leven van Van Gucht zelf.