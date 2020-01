Ruben Van Gucht maakt nieuwe theatershow TK

04 januari 2020

10u28

Bron: Showbizzsite 0 Showbizz Ruben Van Gucht heeft de smaak te pakken. De presentator werkt momenteel zijn nieuwe theatershow af, die op 7 februari in premiere moet gaan.

Eind vorig jaar werkte hij de laatste voorstellingen van ‘Sportman’ af, en ‘Sportman II’ zal niet lang op zich laten wachten. Op 7 februari gaat de opvolger al in première in de Arenbergschouwburg in Antwerpen. In de show gaat Van Gucht opnieuw op jacht naar legendarische uitspraken in de sportgeschiedenis. Aan de hand van legendarische oneliners vertelt hij het verhaal achter de quote, het verhaal van de persoon die ze uitsprak, het verhaal van wat de gevolgen ervan waren en vooral hoe die woorden een rol spelen in het leven van Van Gucht zelf.

Ruben wordt geflankeerd door troubadours Mathieu & Guillaume, die hem op muzikaal vlak zullen bijstaan. De samenwerking tussen hen loopt al van de vorige show, en gaat dus duidelijk beter dan die met Jacques Vermeire. Van Gucht was vorig jaar even aangever in diens zaalshow ‘Van 7 tot 77', maar de twee kwamen in augustus in een bitter dispuut terecht na een financiële onenigheid. Uiteindelijk werd Van Gucht vervangen door Luc Verschueren.