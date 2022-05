Ruben Van Gucht in alle stilte getrouwd met hoogspringster Blanka Vlašić, de twee verwachten een zoontje

ShowbizzHeuglijk nieuws ten huize Ruben Van Gucht (35). Het sportanker is in alle stilte getrouwd met hoogspringster Blanka Vlašić (38), de eeuwige rivale van Tia Hellebaut en meervoudig Olympisch medaillewinnares. De twee gaven elkaar afgelopen maandag het jawoord in Split, het stadje in Kroatië waar Blanka woont. Hun liefde werd meteen ook bezegeld want de twee verwachten samen een eerste kindje.

Ruben Van Gucht en Blanka Vlašić zouden afgelopen maandag in intieme kring in het huwelijksbootje gestapt zijn. Het sportanker had vermoedelijk maar één iemand uitgenodigd om de ceremonie bij te wonen als getuige. Zijn kersverse echtgenote is ook al in verwachting van haar eerste kindje. De hoogspringster moet eind dit jaar bevallen van een zoontje. “Wij hebben ja gezegd”, klinkt het bij een foto van het kussende paar bij een huwelijkstaart met vuurwerk, die Blanka deelde op haar Instagrampagina. “Ja tegen elkaar in het mooie Split. Ja op een leven samen in Kroatië en in België. Ja op het grootste geschenk dat we tot nu toe in ons leven hebben gekregen: onze zoon die eind dit jaar geboren zal worden. Dit betekent alles voor ons.”

Het gerucht dat Ruben Van Gucht en Blanka een relatie hadden, deed al een tijdje de ronde. De journalist reisde de voorbije maanden immers vaak naar Kroatië en werd geregeld gespot in Split. Toen Dag Allemaal hem begin april confronteerde met de relatie, ontkende hij echter met klem. Hij vertelde toen dat hij vaak naar het land afzakte voor ‘een nieuw project’. “Ik heb die geruchten ook gehoord”, klonk het destijds. “Maar er is echt niets aan de hand tussen ons. Ik ben Blanka ooit gaan opzoeken voor opnamen van ‘De Kleedkamer’, maar dat is intussen een jaar of drie geleden. Toen is het idee gevormd voor m’n nieuwe project en ik raakte geïnspireerd door de omgeving. En ja, ik heb achteraf opnieuw in dat verband contact gezocht met haar. Ook nu houden we contact, en ik bezoek haar wel eens als ik er ben. Maar ’t is vriendschappelijk. Veel meer dan eens een koffie met Blanka gaan drinken, doe ik niet.” Hun huwelijk en zwangerschap bewijzen nu echter het tegendeel.

Straffe atlete

Blanka Vlašić is een begenadigd atlete en hoorde jarenlang bij de wereldtop van het hoogspringen. Ze werd zes keer wereldkampioen in het hoogspringen en nam maar liefst vier maal deel aan de Olympische spelen. In 2008 vocht de Kroatische in Peking een legendarisch duel uit met ‘onze’ Tia Hellebaut voor olympisch goud. Uiteindelijk pakte Hellebaut de olympische titel, na een sprong over 2m05, en moest Blanka zich tevreden stellen met zilver. Op de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro haalde ze nog een bronzen medaille. Haar persoonlijk record bedraagt 2m08. Enkel Stefka Kostadinova deed in 1987 beter. De Bulgaarse zette het wereldrecord toen op 2m09.

Aan het einde van haar carrière sukkelde Vlašić met blessures aan de achillespees en de hiel, waarvoor ze verschillende keren onder het mes ging. Uiteindelijk besliste ze in februari 2021 om haar profcarrière stop te zetten. “Ik wist dat het moment gekomen was om te stoppen”, verklaarde ze toen in een open brief. “Deze ‘natuurlijke’ beslissing heb ik op een serene manier genomen.” Ze had toen meer dan 20 jaar op hoog niveau gepresteerd. Al is ze duidelijk niet van plan om op haar lauweren te rusten: op haar Instagram is te zien dat ze nog dagelijks fitnesst, en als vice-president van het Kroatische Olympische Comité hoopt ze haar land mee naar hogere sportpieken te duwen.

Scheiding

Die toewijding en passie voor de sport maken haar de geknipte partner voor Van Gucht, die er als kind al van droomde om sportjournalist te worden, en zich daar fanatiek op toelegde. Zelf is hij ook een fervent sporter, soms op het extreme af, en loopt bijvoorbeeld regelmatig marathons. Hij maakte er in het verleden geen geheim van dat het voor hem moeilijk is om een balans te vinden tussen werk en privé, iets wat zijn vorige huwelijk met Laurence Van Tongerloo bemoeilijkte. “Soms focus ik me te hard op mijn job, en dat gaat dan ten koste van andere zaken”, vertelde hij daarover. Uiteindelijk kondigde het koppel in oktober 2021 hun scheiding aan. Ze waren toen negen jaar samen en zeven jaar getrouwd. “Onze tandem is niet meer”, klonk het. Al heeft Van Gucht dus niet zo lang alleen moeten fietsen voor hij een nieuwe tandempartner tegen het lijf liep.

