Ruben Van Gucht demonstreert BMX-tricks tijdens Nitro Circus Live SD

08 juni 2018

10u18 0 Showbizz Ruben Van Gucht (32) gaat een nieuwe sportieve uitdaging aan. Het VRT-sportanker d emonstreert op 9 december zijn BMX-tricks tijdens Nitro Circus Live in het Antwerpse Sportpaleis. Ruben krijgt daarvoor de hulp van achtvoudig Belgisch kampioen BMX Kenneth Tancré (22).

Ruben Van Gucht ruilt voor de gelegenheid zijn koersfiest in voor een BMX en stoomt zich klaar voor de grootste live action sport gebeurtenis ter wereld, Nitro Circus, die met hun nieuwe ‘You Got This’-tournee naar ons land komen. "Ik ben geen zanger, wel een sportman en dus lijkt het mij fijn om eens in het Sportpaleis te staan, samen met meervoudig X-Game medaillewinnaar Travis Pastrana die mij uitdaagde om enkele freestyle BMX-tricks aan te leren", vertelt hij. Peace of cake? Helemaal niet. "Het is een kwestie van focussen, snelheid en berekende risico’s." Dus krijgt hij voor zijn avontuur de hulp van Brent Minne en Kenneth Tancré, twee Belgische wereldtoppers die aangesloten zijn bij Groundedbmx. "Zodra ik terug ben van het WK in Rusland, starten de voorbereidingen.”

Waarom Van Gucht dat doet? "Dat soort van spectaculaire gekkigheid trekt mij wel aan en daarom heb ik 'ja' gezegd toen ze mij vroegen om mee te werken aan hun show in het Sportpaleis.” Al beseft hij maar al te goed dat hij voor een grote uitdaging staat. Dat beaamt ook zijn coach Kenneth: “Trainen en focussen, dat telt bij BMX en het is inderdaad niet zonder risico’s. Een Bunny-hop lijkt simpel, maar het vraagt behoorlijk wat oefening en techniek. Ruben is sportief en heeft de ideale lengte, waardoor het hem moet lukken om enkele basistechnieken aan te leren van BMX", klinkt het. Benieuwd wat dat geeft als hij in het Sportpaleis staat, aangemoedigd door 12.000 enthousiastelingen. "Hij zal die steun in alle geval goed kunnen gebruiken, ook de komende weken wanneer hij echt begint te oefenen. Ik kijk er naar uit om met hem te trainen.”

