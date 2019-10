Ruben uit ‘Het gezin’ komt terug op zijn autocrash: “Het was goeie reclame” Redactie

03 oktober 2019

16u00

Bron: Humo 0 tv De beelden van Ruben, de jongeman die in ‘Het gezin’ tijdens een rijles met zijn vader tegen een muurtje knalde, gingen het hele internet rond. Ondertussen heeft Ruben zijn rijbewijs en komt hij in Humo terug op het voorval.

“Zo erg was het ook weer niet”, vertelt Ruben. “Goede reclame, hè. Sindsdien overal herkend (Ruben wil acteur worden, red.). Daarnet nog vroeg iemand op straat in Mechelen me of ik mijn rijbewijs al had gehaald – ondertussen wel, hoor. Ik veronderstel dat wel meer mensen zo’n ongeluk hebben als ze leren rijden. Ik heb trouwens pas de avond na het ongeluk beseft dat alles was gefilmd. Op het moment zelf denk je niet aan de camera die boven het dashboard hangt. De programmamakers waren erg blij met de beelden, zeiden ze (lacht).”

Ruben en zijn papa zijn het olijkste duo in ‘Het Gezin’. De twee met wie je hartelijk lacht als ze tegen elkaar bezig zijn of als ze mama Ria (51) een loer draaien. Johan noemt zijn zoon ‘loser’ en ‘koekerond’, Ruben zijn papa ‘een dikzak’. “Dat mag hij zeggen. Het doet me eraan herinneren dat ik op mijn eten moet letten”, aldus Johan, die samen met zijn vrouw al 27 jaar een slagerij runt in hartje Molenbeek en boven de zaak woont.

‘Het gezin’ is elke woensdag te zien op één.