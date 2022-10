Ruben Block van Triggerfinger debuteert solo met ‘Looking To Glide’: “Eindelijk mijn plek gevonden”

TV De eerste euforie is voorbij in ‘Blind getrouwd’: “Als we eerlijk zijn, is het bij iedereen ingewik­keld”

In ‘Blind getrouwd' staat er een tochtje met de boot op de planning voor de koppels. Het ideale moment om te ontspannen, maar ook om even bij elkaar te polsen hoe het gaat. Zo grappen de deelnemers dat ze hun Facebook-status moeten veranderen naar ‘Het is ingewikkeld’, “want als we eerlijk zijn is het bij ons allemaal ingewikkeld, hé”, klinkt het. En daar is Lien erg blij mee. “Het helpt zeker als Joren mopjes maakt, maar het is ook fijn dat de anderen bevestigen dat het bij hen ook niet altijd rozengeur en maneschijn is. Dat maakt het plezanter om alles wat meer te relativeren.”

