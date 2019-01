RTBF stuurt 18-jarige Eliot naar Songfestival MC

15 januari 2019

06u00 1 Showbizz De 18-jarige Eliot Vassamillet, als artiest kortweg Eliot, zal ons land in mei vertegenwoordigen op het 64ste Eurovisie Songfestival in Israël. Zijn lied wordt geschreven door Pierre Dumoulin, die in 2017 Blanche met ‘City Lights’ naar een vierde plaats loodste.

Eliot woont in Bergen en zit er in zijn laatste jaar middelbaar aan het Sint-Stanislas College. De Franstalige openbare omroep RTBF koos hem uit als opvolger van Sennek, die vorig jaar strandde in de halve finales. Net als de vorige RTBF-kandidaten Blanche (2017) en Loïc Nottet (2015), komt ook Eliot Vassamillet uit de RTBF-liedjeswedstrijd ‘The Voice Belgique’, de Waalse tegenhanger van ‘The Voice van Vlaanderen’. Ook de VRT deed in 2016 met Laura Tesoro een beroep op de kweekvijver van ‘The Voice’.

En er is nóg een link met Blanche, want Eliots song wordt gecomponeerd door het team rond Pierre Dumoulin. Hij schreef ook al Blanches ‘City Lights’, waarmee ze in Kiev op de vierde plaats eindigde. De verwachtingen liggen dan ook hoog, want Waalse inzendingen doen het doorgaans beter dan Vlaamse. Ook Loïc Nottet was dichtbij met een vierde plek en Urban Trad (2003) bemachtigde zelfs zilver. Dus misschien komt er — 33 jaar na de winst van Sandra Kim met ‘J’aime La Vie’ — opnieuw een Songfestivaltrofee naar België.

Hoge klanken

De keuze voor Eliot lag, volgens onze bronnen, al enkele maanden vast, al werd er ook gesuggereerd dat de RTBF zou kiezen voor ‘The Voice’-winnares Valentine Broignon. Niet dus. Eliot viel al tijdens de ‘blind auditions’ op met een frêle versie van ‘High Hopes’ van Kodaline, vol fragiele en hoge klanken. Toeval of niet, ook Loïc Nottet en Blanche hebben een dergelijk stemgeluid.

Hieronder is Eliot te zien in een battle in The Voice Belgique.