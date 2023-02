Rozen “niet wit genoeg” en haar en make-up van 75.000 euro: rechtszaak onthult nieuwe details over huwelijk van Brooklyn Beckham

showbizzBrooklyn Beckham en zijn schoonfamilie zijn verwikkeld in een rechtszaak met hun weddingplanners. Volgens miljardair Nelson Peltz, papa van Brooklyns bruid Nicola, trok de organisatie werkelijk nergens op. Het juridisch geschil zorgt ervoor dat heel wat details over het huwelijk naar buiten komen.

Het werd vorig jaar bestempeld als ‘het huwelijk van 2022' en indrukwekkend was het zeker. Het huwelijksfeest van Brooklyn en Nicola vond gedurende twee dagen plaats met 300 gasten op het 5 hectare grote landgoed van vader Peltz in Palm Beach, Florida. Onder meer Eva Longoria, Gordon Ramsay, Serena en Venus Williams en ex-Spice Girls Mel B en Mel C stonden op de gastenlijst van het feestje dat 3,5 miljoen euro kostte. Een peperdure trouwjurk van Valentino, maatpakken van Dior voor David Beckham en zijn zonen, een onbeperkte voorraad champagne van 200 euro per fles, een op maat gemaakte dansvloer met waterpartijen, en een volledig in roze gehulde afterparty zaten daarbij inbegrepen.

Volledig scherm Brooklyn Beckham en Nicola Peltz. © rv

Maar toch was Nelson Peltz, een steenrijke investeerder wiens vermogen geschat wordt op 1,5 miljard euro (het viervoud van het fortuin van de Beckhams) niet tevreden. De man diende namelijk een juridisch dossier in tegen de weddingplanners omdat ze geen goed werk geleverd zouden hebben. Volgens hem verliep alles erg chaotisch. Het was - staat in zijn woorden te lezen – “a shit show”. Peltz ontsloeg de twee dames en eist zijn voorschot van 117.000 euro terug.

Volledig scherm brooklyn beckham en Nicola © rv

Onzin, vinden de twee dames die Peltz “een pestende miljardair” noemen en ook zij slepen de magnaat voor de rechter wegens contractbreuk. Sterker, ze doen hetzelfde met de bruid en haar moeder en eisen 36.000 euro schadevergoeding plus kosten, die kunnen oplopen tot honderdduizenden euro’s.

Ruzie met Victoria

Het dossier zorgt ervoor dat alle details van het huwelijk op straat liggen. Zo staat daar onder meer in te lezen dat Nicola Peltz 75.000 euro zou hebben uitgegeven aan haar kapsel en make-up, en hield ze dat stil voor haar vader. De band die kwam optreden vond ze “te melig”, dus liet ze een nieuwe groep samenstellen rond de zanger. De witte rozen die ze vooraf had gekozen, stuurde Peltz weer terug omdat ze “minder wit waren dan ze had gewild”.

Volledig scherm Landgoed van Peltz in Florida. © Reporters / Splash

Het is een nieuw debacle in het huwelijk van Brooklyn en Nicola, want eerder kreeg ook Brooklyns mama Victoria Beckham het aan de stok met haar schoondochter omdat zij niet koos voor een trouwjurk uit Victoria’s eigen collectie. Veel tijd om brandjes te blussen kregen de planners niet, want vader Peltz wees hen al na negen dagen de deur.