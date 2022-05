Roze nylon, leger danseressen en seks in 't Sportpaleis met Dua Lipa: “Let’s get crazy, Antwerp!”

Van wat fever gesproken. Haar nieuwe BFF Angèle was er dan wel niet bij zoals gehoopt - zij moest optreden in Frankrijk - maar de passage van Dua Lipa zette vrijdagavond vlam in de pijp in het Sportpaleis zoals we dat lang niet meer gezien hebben. Véél spandex, holografische discobollen en een levensgrote Elton John voor uw neus. Tot zelfs een paaldansje met haar microstatief toe en geflirt met haar leger dansers: àlles kon en mocht in het over the top-spektakel. En zaterdag opnieuw.

Tot de plekjes aan de zijkant van het podium waar doorgaans niemand wil zitten: élk stoeltje van de 18.000 was bezet. Als het Sportpaleis zijn ziel al terughad bij de eerste voorzichtige heropstart na ge-weet-wel - toen nog met maatregelen, vandaag zonder - is de concerttempel nu pas écht vertrokken. Dua Lipa vliegt sinds begin februari de wereld rond met haar Future Nostalgia Tour. “Maar ik ben zo gelukkig om hier vandaag in Antwerpen te staan”, sprak de godin haar onderdanen toe. “Toen ik hier in 2017 in de Lotto Arena stond, speelde Metallica in 't Sportpaleis. ‘What the fuck, zo'n grote zaal!’, dacht ik. ‘Zoveel mensen’. Ongelofelijk om hier vandaag zélf te staan voor fucking bijna 20.000 man. Ongelofelijk dankbaar ben ik. Antwerp, what the fuck, let’s get crazy!”

Haar woorden waren - what the fuck - even crazy als het spektakel an sich. En op een spandex meer of minder werd niet gekeken. Tien dansers strak in ‘t rood, Dua als koningin van haar leger in ‘t roze. Holografische paraplu’s volgden - een regendans heeft er nog nooit zo sexy uitgezien. Ze zong van ‘let’s get physical’ (‘Physical’ staat op haar laatste, ‘Future Nostalgia’ album van 2020) en nam dat vrij serieus met haar dansers. Er werd geflirt en uitgedaagd, geschud met haar strakke kont. Tot op ‘Love Again’ een soort paringsdans met het podium werd ingezet. Een paaldansje met haar microstatief kon er later ook nog wel bij.

Sensueel vuur dat opviel in het hele circus, en dat was heel wat. Zoefden er breakdancers als prima ballerina’s op rolschaatsen over het metershoge en brede in felle kleuren opgebouwde podium, kwam er een sterrenstelsel en een seventies disco uit het plafond neergedaald. Het kon niet gekker of een gigantische, bijna holografische Elton John werd erbij gehaald voor hun ‘Cold Heart’-duet. Een gelijkaardig fenomeen zagen we - helaas - bij ‘Fever’. Geen échte Angèle dus, waar 18.000 man had op gehoopt. Zeker nu Dua de voorbije week met haar BFF op pad was doorheen Londen voor enkele shows. Maar onze pas gekroonde MIA-koningin moest elders optreden, in Frankrijk. Al zou ze er naar verluidt zaterdag wél bij zijn in Antwerpen.

Nog een paar tickets zijn beschikbaar voor die tweede ronde nu zaterdagavond. Afgaand op het ‘opwarmertje’ van vrijdag rept u zich om de laatste te bemachtigen en te kunnen meespreken over dé show die we in lange tijden gemist hebben in ‘t Sportpaleis. Een concert op wereldformaat. Eentje waarmee Dua Lipa zich netjes naast Lady Gaga en Ariana Grande, die ook triomfeerden in dezelfde arena, zet. Merci, Dua, merci.

