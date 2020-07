Zweet breekt prins Andrew en co uit: rechter laat verzegelde explosieve documenten Ghislaine Maxwell openbaren TDS

24 juli 2020

10u28

Bron: Daily Mail 2 Royalty Het net sluit zich steeds meer rond Ghislaine Maxwell (58), die verdacht wordt van medeplichtigheid aan kindermisbruik door haar ex-vriend Jeffrey Epstein. Een rechter heeft donderdag beslist dat een ‘schat aan informatie’ moet worden vrijgegeven, een resem documenten die een nieuw licht kunnen werpen op de rol van Maxwell binnen het misbruiknetwerk van de overleden miljardair. Maxwell vroeg twee weken de tijd om in beroep te gaan, maar kreeg van de rechter het deksel op de neus. Volgens de advocaten van de slachtoffers zouden de Britse prins Andrew en Epsteins andere beroemde contacten zich grote zorgen moeten maken.

Het was rechter Loretta Preska die donderdag oordeelde dat liefst 80 verzegelde documenten - die elk uit honderden pagina’s zouden bestaan - moeten openbaar gemaakt worden. De documenten bevatten onder meer persoonlijke verklaringen van Ghislaine en bevatten ook de details over haar seksleven. Maxwells advocaten probeerden eerder te voorkomen dat haar totale verklaring - die 418 pagina’s telt en meer dan zeven uur verhoor beschrijft - zou worden vrijgegeven, gezien deze “uiterst persoonlijk en vertrouwelijk” zijn. De advocaten omschrijven de verklaringen zelf als “een reeks pogingen om Maxwell te dwingen opdringerige vragen over haar seksleven te beantwoorden.”

De documenten bevatten ook de communicatie tussen Maxwell en Epstein vanaf januari 2015, toen vermeend slachtoffer Virginia Roberts voor het eerst naar de rechter stapte met haar beschuldigingen van misbruik. In de rechtbank getuigde Roberts onder meer dat ze drie keer gedwongen werd om seks te hebben met prins Andrew toen ze nog minderjarig was, keer op keer op het bevel van Epstein. Daarenboven beschuldigde ze Maxwell van medeplichtigheid en van laster en eerroof. Maxwell heeft van meet af aan onschuldig gepleit en staat volgend jaar terecht.

Geen recht op privacy

Maxwell en haar juridische team zitten met de handen in het haar. Na de uitspraak vroeg Maxwells advocaat Laura Menninger twee weken de tijd om in beroep te gaan, maar daar ging de rechter niet zomaar mee akkoord. Tijdens de hoorzitting in Manhattan zei rechter Preska dat Maxwells recht op privacy niet opweegt tegen de noodzaak om de documenten te openbaren. Ze hing er ook regels aan vast: indien er binnen de week geen uitspraak valt over haar verzoek om in beroep te gaan, moeten de documenten worden vrijgegeven.

“Er zijn belangrijke veranderingen geweest met betrekking tot de positie van mijn cliënt”, aldus advocaat Menninger. “Terwijl we het hadden over een mogelijk lopend strafrechtelijk onderzoek, is sindsdien gebleken dat Maxwell officieel werd aangeklaagd en er een proces in het verschiet ligt. We bevinden ons nu in een totaal andere positie en maken ons grote zorgen over de kans op een eerlijk proces, gezien de intense media-aandacht voor alles wat niet verzegeld is.

Grote gevolgen

De openbaring van de juridische documenten kan grote gevolgen hebben en het onderzoek in een stroomversnelling brengen. De Britse prins Andrew heeft volgens advocaat Lisa Bloom, die een aantal van de slachtoffers van Epstein vertegenwoordigt, intussen te horen gekregen dat hij zich “grote zorgen moet maken” om de situatie. “De Openbaring van de documenten is een positieve stap. Geheimhouding bevordert het gedrag van roofdieren. Terwijl transparantie de slachtoffers helpt. Iedereen die geassocieerd werd met Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell zou zich grote zorgen moeten maken. En in het bijzonder Prins Andrew: hij zou op de zaken moeten vooruitlopen door samen te werken met de onderzoekers. Zoals hij ook beloofd had.”

