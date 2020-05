Zweedse royals trakteren zichzelf op dure geschenken, bevolking is woest: “Dat terwijl het land in volle crisis zit” TDS

10 mei 2020

10u01

Bron: Royal Central 18 Royalty De Zweedse koninklijke familie krijgt uit verschillende hoeken kritiek op gemaakte privé-uitgaven tijdens de coronacrisis. Koning Carl Gustaf XVI (74) met name kreeg de wind van voren vanwege de aanschaf van een dure BMW M8 coupé, als verjaardagscadeau voor zijn 74e verjaardag. De auto zou meer dan 151.000 euro hebben gekost.

“We leven in tijden van crisis. Bedrijven gaan failliet. Mensen verliezen hun baan. Honger bedreigt een aantal landen en de koning koopt een auto van 1,7 miljoen Zweedse kroon. Wat een rolmodel!”, protesteerde televisie-presentator Gunnar Rehlin onder meer. Andere media haakten daarop in en veroordeelden de forse uitgave van de koning. Volgens de lokale krant Expressen was de koning er ook al mee gaan rijden, samen met echtgenote Silvia en zus prinses Birgitta. De auto vult de bestaande collectie luxewagens van de Zweedse koning aan: Carl Gustaf XVI bezit al een Shelby Mustang, een AC Cobra, een Ferrari en een Porsche.

Ondanks de kritiek heeft de Zweedse vorst ondertussen nog een tweede én grotere uitgave gedaan, door een Axion 870 tractor te kopen voor persoonlijk gebruik op zijn landgoed bij Stenhammar Slott waar hij sinds enkele weken in isolatie verblijft. De tractor, van naar schatting 235.000 euro, werd ondertussen door een Zweedse dealer van het Franse merk afgeleverd op het domein.

(lees verder onder de foto)

‘Jobs gered met aankoop’

Toch heeft de koning ook verdedigers. “Als je wilt dat de economie in stand blijft en bedrijven na de crisis weer goederen en zaken kunnen leveren, dan is het belangrijk dat we blijven consumeren. Ik geloof dat, als je de aankoop van de wagen in een grotere context ziet, de koning heeft bijgedragen aan het veiligstellen van banen”, aldus chef-econoom Jonas Frycklund van Svenskt Näringsliv, de belangenorganisatie voor Zweedse bedrijven.

Daarnaast was er ook kritiek op kroonprins Carl Philip en zijn vrouw prinses Sofia, die vorige week vrolijk aankondigden een nieuwe puppy te hebben gekocht. Het gaat om een gemengd ras, een kruising tussen een poedel en een Cavalier King Charles Spaniël. Organisaties van rashonden spraken daar in Zweden schande van: kroonprinses Victoria had volgens hen het goede voorbeeld moeten geven door geen hond van een ‘fantasieras’ in huis te halen, maar een echte Zweedse rashond.

Het Zweedse hof weigerde commentaar op de verwijten aan het adres van de koning en de kroonprinses.

LEES OOK:

Corona versus de kroon: royals over de hele wereld nemen maatregelen

Zweedse koning ‘ontslaat’ kleinkinderen tussen 1 en 5 jaar oud