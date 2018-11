Zweedse prinses Madeleine is naar Florida verkast: “Ze zet kwaad bloed bij haar familie” Mario Danneels

02 november 2018

06u00

Bron: STORY 0 Royalty De Zweedse prinses Madeleine (36) is met haar gezin naar Florida verhuisd, en dat is niet alleen ­tegen de zin van haar familie. Ook de ­gewone Zweden zijn haar verhuiswoede beu. ‘Ze doet het om haar ­huwelijk te redden’, wordt er nu gespeculeerd.

De Zweden waren onder de indruk toen Madeleine, haar man Chris O’Neill en hun drie kinderen zich een tijdje geleden opmaakten voor een terugkeer naar haar geboorteland. Het gezin woonde in Londen, maar het koppel liet een luxueus appartement in ­hartje Stockholm renoveren, en oudste dochter ­prinses Leonore was ingeschreven in een peutertuin in de Zweedse hoofdstad.

Toen begin vorige maand bekend raakte dat het vijftal naar Florida was verkast, kwam dat nieuws dan ook als een donderslag bij ­heldere ­hemel. De Zweden, die de prinses sponsoren met dotaties terwijl ze amper in het land verblijft, staan niet alleen met hun kritiek. Koningin Silvia en kroonprinses Victoria keuren ten zeerste af dat de ­amper vierjarige Leonore al toe is aan haar ­vierde woonplaats in drie landen.

Winkelen en feesten

Prinses Leonore werd geboren in New York, waar Madeleine en Chris elkaar ontmoetten en na hun ­huwelijk in 2013 bleven wonen. Begin 2015 kondigde het stel aan naar Stockholm terug te keren, om amper een paar maanden later naar Londen te verhuizen. In het belang van Chris’ carrière, maar de prinses maakte ook duidelijk dat ze als jonge moeder dichter bij haar familie wilde wonen.

Des te opmerkelijker dus dat ze nog geen halfjaar na de geboorte van haar derde kind, Adrienne, opnieuw de plas oversteekt. Weer volgt de prinses haar echtgenoot, volgens kwatongen om het haar man naar de zin te maken en zo hun huwelijk te redden. Maar ook koningin Silvia en kroonprinses Victoria maken zich zorgen om de verhuisdrift van Madeleine. “Ze zijn erg van streek en hebben bij Madeleine gepleit om aan de kinderen te denken”, zegt een paleisbron in de Zweedse pers. “Stel je voor: een peuterschool in Londen, één in Stockholm en nu wéér een nieuwe school. Madeleine haalt de kinderen ­opnieuw weg uit hun veilige omgeving.” Maar mooie Madde zou genoeg hebben van de kritiek die haar nu al jaren achtervolgt, namelijk dat ze koninklijke en liefdadige taken schuwt en alleen maar aan het winkelen en feesten is. Wat de prinses in alle talen ontkent: zij zette zich naar eigen zeggen hard in voor de World Childhood Foundation, de liefdadigheidsinstelling die door haar moeder koningin Silvia werd opgericht.

Raad van Victoria

Victoria waarschuwde haar zus dat de verhuis enkel verdere imagoschade zou veroorzaken, en kreeg met perscommentaren als ‘Madeleines luxeleventje in een vakantieparadijs betaald met belastinggeld’ gelijk. “Maar Madeleine is het beu voortdurend onder een ­vergrootglas te leven en aan te horen hoe ze haar leven moet leiden. Ze wil in de anonimiteit opgaan en vindt Florida perfect voor haar en haar gezin. Ik denk ook dat ze de houding van de bedachtzame Victoria moe is”, aldus de bron. Ook Chris is er helemaal klaar mee. In Scandinavië heerst de zogeheten Wet van Jante, een ­gedragscode die dicteert dat je je hoofd niet boven het maaiveld uitsteekt. “Madeleine en Chris zijn het beu steeds een laag profiel te moeten houden en zich aan te passen.”

De stijgende kost van de monarchie lag overigens al onder vuur in het parlement, nu de koninklijke familie in aantal meer dan verdubbeld is sinds 2010. Door Madeleines vertrek kwam ook een debat op gang over de toekomst van haar kinderen. De wet gebiedt dat Zweedse troonopvolgers die niet in hun thuisland ­opgroeien, hun recht op de troon en hun titels verliezen. Het hof repte zich dus om te zeggen dat de verhuis naar Florida goed getimed is, nu Madeleines kinderen ‘nog de voorschoolse leeftijd hebben’. De leerplicht start in Zweden op zevenjarige leeftijd. Het lijkt er dus op dat de prinses haar gezin binnen twee jaar, als Leonore naar de lagere school moet, nóg maar eens zal verplaatsen...