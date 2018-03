Zweedse prinses Madeleine bevallen van derde kind SD

09 maart 2018

10u32

Bron: ANP 1 Royalty Prinses Madeleine van Zweden is bevallen van haar derde kind. Dat heeft het Zweedse hof bekendgemaakt. De baby van de dochter van het Zweedse koningspaar en Chris O'Neill kwam in de nacht van donderdag op vrijdag om 00.41 uur ter wereld in het ziekenhuis van Danderyd bij Stockholm.

Het is nog niet bekend of het een jongen of meisje is. Ook de naam van de tiende in lijn van troonsopvolging is nog niet bekendgemaakt.

De prinses is sinds half februari met haar gezin in Zweden omdat ze in haar geboorteland wilde bevallen van haar derde spruit. De vierjarige prinses Leonore kwam ter wereld in New York, prins Nicolas zag in juni 2015 het levenslicht in het ziekenhuis van Danderyd.