Zweedse kroonprinses Victoria trekt legeruniform aan en gooit met handgranaat

23 maart 2018

09u42 0 Royalty Kroonprinses Victoria heeft donderdag een bezoek gebracht aan het Zweedse leger. Ze was te gast bij het amfibieregiment, een legeronderdeel dat de marine en de landmacht ondersteunt.

Het regiment had een heel programma voor de kroonprinses in petto. In gevechtsuitrusting mocht ze schieten en gooide ze een handgranaat. Na de lunch bezocht Victoria soldaten die momenteel bezig zijn met een legeroefening bij het stadje Vaxholm.

Victoria plaatste een foto van zichzelf in gevechtsuitrusting op Instagram. Het bleek niet de eerste keer te zijn dat de prinses bij de speciale eenheid te gast was. Bij haar foto plaatste ze ook een oude foto van vijftien jaar geleden. Ook toen was ze bij een oefening in gevechtsuitrusting.

Kronprinsessan besökte i dag Amfibieregementet (Amf 1) på Berga och deltog vid amfibiebataljonens övning Torleif. Kronprinsessan gick med soldaterna under en del av övningen samt genomförde stridsskjutning och fick en kortare utbildning hur man framför en svävare.