Zweedse kroonprinses Victoria gaat naar begrafenis van ex Noorse prinses TK

30 december 2019

18u25

Bron: ANP 0 Royalty De Zweedse kroonprinses Victoria zal aanwezig zijn bij de begrafenis van Ari Behn, de ex-man van de Noorse prinses Märtha Louise. Dat meldt het magazine Svensk Dam.

Victoria is een hartsvriendin van Märtha Louise en de kroonprinses kon, net als haar man prins Daniel, goed overweg met Ari Behn. Nog niet zo heel lang geleden bezocht Märtha Louise Victoria nog.

"Het is met grote droefheid dat we het bericht hebben ontvangen van de dood van Ari Behn", lieten Victoria en Daniel weten nadat het overlijden van Ari Behn bekend raakte. "We zullen ons Ari blijven herinneren als de warme, hartelijke en spirituele man die hij was. Het was een eer hem te kennen. Onze gedachten gaan uit naar zijn dochters en familie."

Kroonprinses Victoria heeft officieel tot 9 januari geen koninklijke verplichtingen. Ze onderbreekt haar vakantie om naar Noorwegen af te reizen voor de begrafenis komende vrijdag. Ari Behn krijgt geen staatsbegrafenis.

De ex-man van de Noorse prinses Märtha Louise was 47. Volgens zijn familie heeft Behn zelf een eind aan zijn leven gemaakt, melden Noorse media.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.