Zweedse koning waarschuwt leden Academie: "Neem uw verantwoordelijkheid"

11 april 2018

15u18

Royalty De Zweedse koning Carl Gustaf (71) heeft de leden van de Zweedse Academie opgeroepen om hun "verantwoordelijkheid te nemen". Dat deed hij in een officiële mededeling van het hof. De Zweedse Academie ligt onder vuur na klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag van de echtgenoot van één van de leden. Drie leden namen reeds ontslag.

Volgens Carl Gustaf is het "cruciaal dat alle betrokkenen nu hun verantwoordelijkheid voor de instelling realiseren en bijdragen aan het oplossen van conflicten. "Voor leden van de Zweedse Academie moet de verantwoordelijkheid voor de instelling altijd van het grootste belang zijn", schrijft de vorst.

Vorige week namen drie leden van het comité ontslag. Ze deden dat vanwege de relatie die academielid Katarina Frostenson zou hebben met het hoofd van een Zweedse culturele instelling. Hij wordt beticht van seksueel misbruik. De drie leden eisten dat Frostenson verwijderd zou worden. Daar ging de meerderheid niet in mee, waarna de drie hun vertrek aankondigden.

Vorig najaar maakten achttien vrouwen melding van seksueel ongewenst gedrag door de echtgenoot van Katarina Frostenson. De man in kwestie runde tot voor kort een cultureel centrum in Stockholm, dat steun kreeg van het stadsbestuur en de Zweedse Academie. De vrouwen zouden pas laat met hun verhaal naar buiten zijn gekomen omdat de man ermee dreigde zijn connecties met de Academie uit te spelen om hun carrières kapot te maken.

De Academie is verantwoordelijk voor het aanwijzen van de winnaar van de Nobelprijs voor literatuur en daarnaast ook voor het uitgeven van het Zweeds woordenboek. De leden van het achttienkoppige comité worden door de koning voor het leven benoemd. Het is volgens de huidige regels niet mogelijk voor leden om op te stappen of uit de Academie gezet te worden.