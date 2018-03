Zweedse koning Carl Gustaf mist mogelijk de komst van zijn kleinkind KDL

05 maart 2018

14u47

Bron: ANP 0 Royalty Zijn zevende kleinkind kan elk moment geboren worden, maar dat houdt koning Carl Gustaf niet in Zweden. De vorst en zijn vrouw Silvia zijn sinds zondag op wintersportvakantie. Volgens de lokale media blijft het koningspaar zo'n twee weken weg, terwijl hun jongste dochter prinses Madeleine hoogzwanger is en dus elk moment kan bevallen.

De krant Expressen schrijft dat Carl Gustaf en Silvia tot half maart in de Zwitserse Alpen vertoeven. Daarna is het koningspaar vier dagen vrij, voordat het naar Mexico vliegt voor de 71e Baden-Powell Fellowship bijeenkomst. Niet alleen Carl Gustaf en Silvia hebben een volle agenda, ook kroonprinses Victoria is later deze maand ver van huis. Zij woont van 14 tot 17 maart de Paralympische Spelen in Zuid-Korea bij. "Er is een strakke planning", reageerde Margareta Thorgren, hoofd voorlichting van het hof. Zij stelt dat er rekening is gehouden met de geboorte van Madeleines derde kind, dat deze maand moet komen. Bovendien kan er volgens Thorgren altijd geschoven worden in de agenda's.

Dankdienst

In Zweden is het traditie dat de koning de namen van zijn kleinkinderen bekendmaakt. Bij die bijzondere bijeenkomst is doorgaans ook kroonprinses Victoria aanwezig. Daags na de geboorte van een nieuwe koninklijke telg komt de familie samen voor een dankdienst, een Te Deum.

Wanneer Madeleine is uitgerekend, is niet bekend. De prinses is sinds half februari met haar gezin in Zweden omdat ze in haar geboorteland wil bevallen van haar derde spruit. De driejarige prinses Leonore kwam ter wereld in New York, prins Nicolas zag in juni 2015 het levenslicht in het ziekenhuis van Danderyd, ten noorden van Stockholm.