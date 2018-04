Zweedse koning breekt 700 jaar oud record in eigen land KVE

26 april 2018

16u15

Royalty Karel XVI Gustaf is sinds donderdag de koning die het langst aan de macht is in Zweden. De 71-jarige vorst zit nu al 44 jaar en 223 dagen op de troon. Dat deelde het paleis mee, onder vermelding van gegevens die het Zweedse rijksarchief bijhoudt.

Daarmee breekt hij het bijna 700 jaar oude record van koning Magnus Eriksson, die Zweden van 1319 tot 1364 regeerde. Eriksson beklom de troon op driejarige leeftijd en werd volgens nieuw onderzoek van het rijksarchief na 44 jaar en 222 dagen ten val gebracht.

Andere koningshuizen zullen over het Zweedse record wellicht even glimlachen. Zo vierde de Britse koningin Elizabeth II in februari al haar 66ste troonjubileum. De Thaise koning Bhumibol was tot zijn dood vorig jaar 70 jaar in dienst en daarmee de langstzittende vorst ter wereld.