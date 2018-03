Zweeds prinsesje heet Adrienne KDL

12 maart 2018

13u01

Bron: ANP 0 Royalty Prinses Madeleine (35) en haar man Christopher O'Neill (43) hebben hun vrijdag geboren dochter de namen Adrienne Josephine Alice gegeven. Dat maakte koning Carl Gustaf (71), vader van prinses Madeleine, maandagmorgen in het Koninklijk Paleis bekend. Aansluitend aan de bijeenkomst is er een Te Deum, een dankdienst voor de geboorte van de prinses, in de kapel van het Koninklijk Paleis.

Adrienne werd in de nacht van donderdag op vrijdag in Stockholm geboren. De jongste spruit van het Zweedse koningshuis is de tiende in lijn van troonsopvolging en het zevende kleinkind van koning Carl Gustaf en koningin Silvia. Prinses Adrienne is ook hertogin van Blekinge, een gebied in de uiterste zuidoosthoek van Zweden met honderden kleine eilandjes. De naam Adrienne komt in de koninklijke familie traditioneel niet voor. Josephine wel: het is bijvoorbeeld de vierde naam van Madeleine. Alice komt van haar overgrootmoeder, Alice Sommerlath, de moeder van koningin Silvia.Instagram

Instagram

Madeleine maakte zondag ook haar debuut gemaakt op Instagram. Ze kondigde dat zelf aan op haar officiële Facebookpagina. Op de eerste foto die ze plaatste, staan haar drie kinderen: prinses Leonore, prins Nicolas en het pasgeboren prinsesje. Met de tweede foto maakte ze de naam van haar pasgeboren dochtertje bekend. Madeleine is het eerste lid van de Zweedse koninklijke familie met een eigen Instagram-account dat voor iedereen zichtbaar is. Zij en haar man Chris O'Neill hadden al wel een privéaccount. Ook het koninklijk huis van Zweden deelt al langer foto's via officiële accounts op sociale media.

Leonore and Nicolas welcoming their little sister home ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@princess_madeleine_of_sweden) op 11 mrt 2018 om 13:39 CET

Adrienne Josephine Alice Een foto die is geplaatst door null (@princess_madeleine_of_sweden) op 12 mrt 2018 om 11:21 CET