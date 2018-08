Zweden vieren eerste verjaardag Gabriel met nieuwe foto's MVO

31 augustus 2018

12u40 0 Royalty Het Zweedse koningshuis viert vrijdag de eerste verjaardag van prins Gabriel met nieuwe foto's van het jongetje. Via de website en op social media zijn twee beelden van het jongste kind van prins Carl Philip en prinses Sofia verspreid.

Op de foto's, geschoten door Erika Gerdemark, lacht een guitige Gabriel zijn eerste tandjes bloot.

Het prinsje kwam vorig jaar ter wereld in het Danderyd-ziekenhuis in Stockholm. Hij heet volledig Gabriel Carl Walther en kreeg de titel hertog van Dalarna. Het kereltje is het tweede kind van prins Carl Philip en prinses Sofia en het zesde kleinkind van de Zweedse koning Carl Gustaf en zijn vrouw Silvia.

Op 1 december werd Gabriel gedoopt.

Happy 1st birthday to Prince Gabriel!! Een foto die is geplaatst door null (@hrhprincesssofia) op 31 aug 2018 om 00:02 CEST

Grattis älskade Gabriel❤ I ett år har du spridit glädje till oss och storebror! 📸: Erika Gerdemark Een foto die is geplaatst door null (@prinsparet) op 31 aug 2018 om 09:02 CEST