Zware klap voor Kate Middleton: “Haar trouwe assistente wil niet meer voor haar werken” Redactie

28 november 2019

10u00

Bron: TV Familie 0 Royalty Kate Middleton (37), de vrouw van de Britse prins William, kreeg zopas een bittere pil te slikken. Haar persoonlijke assistente Catherine Quinn heeft na twee jaar dienst haar ontslag aangeboden, zo schrijft de Britse media.

“Ik heb er lang over nagedacht en nog langer over getwijfeld”, zegt de vrouw in de Britse media. “Maar uiteindelijk besloot ik in de beste verstandhouding te vertrekken. Mijn grote passie is het organiseren van liefdadigheidsprojecten. Daar kwam ik niet meer aan toe sinds ik bij de hertogin in dienst trad. Dat woog op mij. Ik wil nu weer mijn hart volgen. En daarom moest ik mijn job als privésecretaresse opzeggen.”

Kate Middleton is er naar verluidt het hart van in. “Catherine Quinn was haar steun en toeverlaat”, zegt een paleismedewerker. “Kate vertrouwde haar voor de volle 100 procent en schatte haar advies altijd hoog in. Voor Kate was Catherine eigenlijk perfect voor die job. En nu moet ze daarvoor natuurlijk weer iemand anders gaan zoeken.” Wéér, inderdaad. Want Catherine Quinn was al Kates vijfde persoonlijke assistente sinds haar huwelijk met prins William (37). Ze kwam er op aanraden van prins Charles. Zijn administratieve dienst betaalt eveneens het personeel van Kate.

Giftige commentaar

De personeelsdienst van prins Charles zag de voorbije jaren al veel volk bij Kate vertrekken. Naast haar personal assistants namen er in totaal al 26 mensen ontslag. “Dat geeft toch de indruk dat Kate Middleton een moeilijk mens is”, klinkt het in Groot-Brittannië. Enkele van haar ex-personeelsleden lieten zich ook al tot giftige commentaren verleiden. “Kate lijkt lief, maar ze is extreem veeleisend”, zeggen ze. “Nooit is het goed genoeg voor haar. Altijd moet het beter, langer, méér... Kate verwacht dat je dag en nacht voor haar klaarstaat, maar ze heeft nooit een vriendelijk woordje voor haar medewerkers over. Nee, wij willen nooit nog voor haar werken.”

(lees verder onder de foto)

Op Kensington Palace, waar de administratie van prins Charles haar zetel heeft, klinkt een heel andere reden voor het personeelsverloop: “Het is gewoon een heel zware job. Zeker die van personal assistant. Die persoon moet zowat dezelfde agenda als Kate afwerken en gaat dus mee naar elk event, elk bezoek, elk gala, elke buitenlandse reis... En wees maar zeker: Kate heeft een helse agenda, en haar personal assistent dus ook. Die agenda is zelfs nóg helser. Want Catherine Quinn moest ook al die bezoeken en reizen voorbereiden.”

In de put

Toch is het ook een mooie job. “Absoluut, want je ziet heel wat van de wereld en ontmoet veel interessante en bekende mensen”, aldus nog iemand van de administratieve dienst. “Maar uiteindelijk gaat de drukte doorwegen. En dus is het eigenlijk best logisch dat niemand het lang volhoudt.” Het grootste slachtoffer daarvan is Kate, vindt men daar. “Want zij moet telkens opnieuw iemand leren kennen, iemand leren vertrouwen. Kate moet echt kunnen leunen op haar privésecretaris. Het is de belangrijkste persoon in haar professionele leven. Dus ja, ze zit nu wat in de put.”