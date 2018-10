Zwangere Meghan gaat het rustiger aan doen in Sydney SD

21 oktober 2018

10u39

Bron: ANP 0 Royalty De zwangere vrouw van de Britse prins Harry, Meghan, gaat het de komende anderhalve week van hun reis naar Australië, Nieuw-Zeeland en de Stille Zuidzee rustiger aan doen. “Na een druk programma hebben de hertog en hertogin besloten om het programma van de hertogin iets in te krimpen voor de komende dagen,” laat Kensington Palace weten.

Harry en Meghan hebben zaterdagavond de Invictus Games in Sydney geopend. Aan de vierde editie van het internationale paralympisch sportevenement doen vijfhonderd atleten mee, onder wie 24 uit Nederland. Alle deelnemers zijn militairen en veteranen die lichamelijk of geestelijk gewond zijn geraakt in de uitoefening van hun taken.

“Jullie zijn de rolmodellen voor ons allemaal, en jullie gaan de komende week een spetterende show geven,” vertelde prins Harry de deelnemers in zijn toespraak.

Jetlag

Meghan vertelde eerder deze week dat ze de zwangerschapsverschijnselen veel vindt weg hebben van een jetlag. Dat zei de hertogin van Sussex op het wereldberoemde Bondi Beach in Australië. Meghan liep met haar man prins Harry blootvoets over het strand waar ze sprak met de 35-jarige Charlotte Waverley over haar zwangerschap.

“Meghan vertelde mij dat ze die ochtend om 04.30 uur yoga in haar kamer aan het doen was omdat ze niet kon slapen”, vertelde Charlotte, die ook in verwachting is, aan Sky News.

Zondagochtend was Meghan afwezig terwijl Harry keek naar wielrennen. Maandag bezoekt het paar Fraser Island, het grootste zandeiland ter wereld. Het koninklijke paar reist daarna door naar Tonga en Fiji. Vrijdag zijn Harry en Meghan weer bij de Invictus Games om vervolgens via Nieuw-Zeeland terug naar huis te vliegen.