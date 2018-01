Zwangere Kate Middleton viert 36e verjaardag MVO

Catherine Middleton, Duchess of Cambridge Royalty Catherine, de hertogin van Cambridge, is dinsdag 9 januari jarig. De echtgenote van de Britse prins William is 36 geworden. Catherine en haar gezin vieren haar verjaardag vermoedelijk in privékring. Kensington Palace doet zoals gewoonlijk geen officiële mededelingen over dergelijke aangelegenheden.

Wel is duidelijk dat Catherine haar verjaardag voor de laatste keer viert als moeder van twee kinderen. In april wordt het derde kindje van William en Catherine verwacht.

Na een moeilijke eerste periode waarin Catherine veel last had van zwangerschapsmisselijkheid verloopt haar zwangerschap voor zover bekend zonder problemen. Zondag, toen ze voor het laatst in het openbaar werd gezien, liep ze stralend naast haar man William op weg naar de kerkdienst in Sandringham.

Maandag ging dochter Charlotte (2) voor het eerst naar school. Haar oudere broer George (4) ging in september voor het eerst naar de basisschool.