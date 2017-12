Zus van Meghan Markle bijt van zich af: "We waren er wél altijd voor haar" DBJ

Meghan en Samantha Markle Royalty Meghan Markle (36) bracht de afgelopen kerst voor de allereerste keer door met de Britse koninklijke familie. Prins Harry zei over die avond dat het 'fantastisch' was. "Het was als de familie die ze nooit had", zei de 33-jarige prins daarover. Onterechte uitspraak volgens Samantha Markle, de halfzus van de Meghan, die zegt dat ze er altijd voor haar waren, maar dat zij het steeds te druk had.

Samantha, die dezelfde vader heeft als de 36-jarige 'Suits'-actrice, uitte haar ongenoegen op Twitter. "Ze (Meghan) hééft een grote familie die altijd voor haar klaarstond. Ons huishouden was erg normaal en wanneer mijn vader scheidde van Doria, deden we er alles aan om haar welkom te laten voelen. Alsof ze twee huizen had", zegt Samantha.

"Niemand werd buitengesloten", gaat Meghan's halfzus verder. "Ze had het gewoon te druk. Meg's familie is compleet met zus, broer, tantes, ooms, neven, nichten en papa die zich steeds voor ons opofferde. Ze heeft deze familie altijd gehad, trouwen breidt de familie nauwelijks uit."

Meghan Markle en prins Harry trouwen op 19 mei. Het is nog niet bekend welke familieleden van Meghan daar worden uitgenodigd.

FB Samantha Markle op Facebook