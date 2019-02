Zus van Meghan haalt alweer uit naar de hertogin: "Wie beweert dat ze geen narcist is, liegt” MVO

07 februari 2019

20u15

Bron: ANP 0 Royalty Samantha Markle is het totaal oneens met het beeld dat vriendinnen van de Britse hertogin Meghan van haar schetsen in een recent interview. Volgens de vriendinnen, die anoniem willen blijven in het gesprek met tijdschrift People, is ze helemaal niet moeilijk geworden sinds ze lid is van de koninklijke familie en is ze nog steeds even lief en zorgzaam.

“Complete onzin. Er zijn genoeg sms’jes en bonnetjes om het tegendeel te bewijzen”, twittert de halfzus van Meghan. In een stortvloed aan tweets noemt Samantha haar zus onder meer een narcist en betaalt ze volgens haar flink veel geld om haar imago hoog te houden. Ook zouden de ingewijden die worden geciteerd in het interview volgens Samantha helemaal niet bestaan. “De bronnen zijn denkbeeldige bronnen.”

De halfzus van Meghan deelt wel vaker haar mening over haar zus. Zo nam ze het eerder deze week al op voor hun vader, met wie de hertogin geen contact meer heeft.

De vriendinnen van Meghan stelden in het interview dat Thomas Markle, die in de media veelvuldig heeft geklaagd dat zijn dochter geen contact opneemt, precies weet hoe hij haar kan bereiken. “Hij heeft nooit gebeld en nooit een berichtje gestuurd. Het is superpijnlijk.” Ook zou de hertogin haar vader na haar bruiloft met prins Harry in een brief hebben gesmeekt te stoppen met haar een slachtoffer te maken in de media. Vader Markle zou op die brief hebben gereageerd met een vraag om een fotoshoot met haar.