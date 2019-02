Zus Thaise koning stelt zich kandidaat voor premierschap IB

08 februari 2019

06u59

Bron: Belga 0 Royalty Prinses Ubolratana Rajakanya, de oudere zus van de koning van Thailand, is kandidaat voor de post van eerste minister en zal bij de verkiezingen van 24 maart opkomen voor de partij Thai Raksa Chart, die bestaat uit bondgenoten van voormalig premier Thaksin Shinawatra.

Het is de eerste keer in de geschiedenis van Thailand dat een lid van de koninklijke familie betrokken raakt in politiek.

De 67-jarige prinses raakte haar titel kwijt toen ze in 1972 trouwde met een Amerikaan. Ze keerde in de late jaren 1990 na een scheiding terug naar Thailand. Hoewel ze haar titel nooit terugkreeg, wordt ze wel zo beschouwd door de bevolking in Thailand.

Ook de chef van de militaire junta die in Thailand aan de macht is sinds de staatsgreep in 2014, Prayut Chan-o-Cha, heeft gemeld kandidaat-premier te zijn.