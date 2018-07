Zorgen om Spaanse koningin Sofia KDL

Bron: ANP 0 Royalty Het wegblijven van de Spaanse koningin Sofia (79) bij haar traditionele vakantieverblijf Marivent op Mallorca begint de lokale media zorgen te baren. De koningin is al meer dan een maand niet gezien, zo meldt de onlinekrant El Español. Normaal zou ze al een paar weken haar tenten hebben opgeslagen op het Middellandse Zee-eiland, waar ze tijd doorbrengt met haar kinderen en kleinkinderen.

Koningin Sofia (79) zou andermaal pijnlijk zijn getroffen door de escapades van haar echtgenoot koning Juan Carlos. Die zou geprobeerd hebben de belasting te ontduiken, met hulp van zijn 'goede vriendin' - of minnares - Corinna Larsen, die zichzelf liever prinses Corinna zu Sayn-Wittgenstein noemt. Justitie is met instemming van het Hooggerechtshof, dat als enige over de koning-emeritus mag oordelen, nu een onderzoek begonnen of de beschuldigingen kloppen.

Koning Felipe, die zijn vader in 2014 opvolgde, probeert te doen of er niets aan de hand is, maar volgens Spaanse media staat hij onder hoogspanning. De afgelopen vier jaar heeft hij geprobeerd schoon schip te maken en de monarchie weer een ongeschonden imago te bezorgen. Met de gevangenisstraf van zijn schoonbroer Iñaki Urdagarin, die in juni de cel inging, dacht Felipe dat de rust was weergekeerd. Maar nu blijkt een potentieel nog veel zwaardere storm op komst, waartegen het koningshuis mogelijk niet bestand is.

Stiekeme bezoekjes in de gevangenis

Sofia zou zijn zaak niet helpen door op dit ogenblik haar schoonzoon op te zoeken in de gevangenis. Volgens volgers van de koninklijke familie ligt het echter wel in de lijn van verwachting dat ze dit wil doen. Ze is altijd achter haar dochter Cristina en haar man blijven staan, en als ze al niet heimelijk op visite is geweest, dan zal het zeker nog van komen. Cristina en zus Elena zijn ook al geweest, maar wisten postende paparazzi te ontlopen. El Español denkt dat koningin Sofia dat ook zal proberen.

De kans bestaat wel dat Sofia later deze week alsnog naar Mallorca trekt, waar Felipe dit weekeinde wordt verwacht. Dan zou komende maandag de jaarlijkse fotosessie kunnen plaatsvinden.