Zoon van Thaise koning leidt leven van ‘eenzaamheid en afwijzing’, terwijl zijn vader omringd wordt door 20 maîtresses TDS

25 mei 2020

20u37

Bron: BILD 8 Royalty Gevangen in een gouden kooi, zo kan het leven van de 15-jarige Thaise prins Dipangkorn Rasmijoti het beste worden omschreven. Hoewel de zoon van koning Maha Vajiralongkorn (67) - die door het leven gaat als Rama X - in een luxueuze villa met zwembad en een klein leger bedienden verblijft, zou hij een leven leiden dat gekenmerkt wordt door afwijzing en eenzaamheid. Volgens de Duitse krant Bild werd de moeder van de prins verbannen en spendeert de Thaise koning zijn tijd liever tussen de lakens, dan met zijn enige zoon.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het was ophefmakend nieuws, toen bleek dat de Thaise koning met verschillende vrouwen aan zijn zijde in Duitsland verblijft, terwijl alle hotels voor toeristen gesloten zijn. De vorst heeft zijn koffers uitgepakt in luxehotel Sonnenbichl in de Beierse wintersportplaats Garmisch-Partenkirchen. De Thaise koning is sinds 2016 vaste klant in het hotel, al spendeert Rama X sinds 2007 al sowieso het grootste deel van zijn tijd in Beieren. Alleen voor een handvol belangrijke plechtigheden vliegt hij terug naar Thailand, meestal ook slechts voor een paar dagen.

Merkwaardig genoeg verblijft ook de 15-jarige zoon van de koning in Duitsland, al wordt hij blijkbaar op een ‘veilige afstand’ gehouden. Volgens de Duitse krant Bild verblijft de prins in een villa in Feldafing, een plaats op zo’n 65 kilometer van het luxehotel in Beieren. Dat zou een bewuste zet zijn van de vorst: volgens Bild trekt Rama X zich amper iets aan van zijn zoon en zou hij zijn tijd liever spenderen met zijn twintig minnaressen. Die heeft de koning verzameld in een militair regiment, de Special Air Service. Zijn ‘vriendinnen’ wonen, al dan niet vrijwillig, bij hem in het hotel waar de gehele vierde verdieping momenteel exclusief domein is van de koning. Daar bevindt zich ook de ‘kamer van plezier’, waar de koning zich met al zijn dames kan ‘ontspannen’.

(lees verder onder de foto)

Moeder verbannen

Ondertussen slijt de jonge prins zijn dagen in eenzaamheid. Rasmijoti heeft geen moeder meer om bij uit te huilen of om steun te vragen. Prinses Srirasmi (48) was de derde vrouw van de Thaise koning en werd naar verluidt achtervolgd nadat ze in 2014 waren gescheiden. Ze troffen uiteindelijk een schikking: in ruil voor meer dan vijf miljoen euro deed Srirasmi afstand van de voogdij over haar zoon en nam ze de benen naar het buitenland. Volgens Bild hebben prins Dipangkorn en zijn moeder elkaar sindsdien nooit meer ontmoet of überhaupt gesproken.

Volgens een gewezen Thaise paleismedewerker is er ook een reden waarom Dipangkorn in Duitsland moet verblijven van zijn vader. “De prins is autistisch, dat was absoluut de reden waarom hij kwam”, klinkt het. “Maha Vajiralongkorn schaamt zich dood voor de stoornis van zijn zoon. In Thailand wordt hij zelfs Mara genoemd, het equivalent van Satan in het boeddhisme.” Als enige wettelijke zoon van de koning is prins Dipangkorn bovendien de enige rechtmatige troonopvolger. En dus werd hij uit het publieke oog verwijderd en volgt hij volgens de officiële verklaring nu zogezegd een ‘ontwikkelingsprogramma’. De jongen zou behandeld worden in een peperdure privékliniek in Rijnland-Palts, een instelling die eerder al in opspraak kwam met bedenkelijke behandelingen met stamcellen en medicijnen die niet waren goedgekeurd.

Lees ook:

Duitsland zucht, maar Thaise koning viert in Beiers luxehotel vakantie met 20 vrouwen

Protest en een petitie: bevolking wil Thaise koning weg uit Duits luxehotel

Excentrieke koning die enkel luistert naar zichzelf: wie is Rama X, de Thaise vorst die steeds meer in ongenade valt?