Zoek de verschillen: Kate Middleton brengt ode aan prinses Diana met outfit TDS

23 april 2018

20u09

Bron: INSTYLE 1 Royalty Kate Middleton (36) en prins William (35) zijn vanmiddag de trotse ouders geworden van een zoon. Om hun oogappel voor te stellen aan de wereld verschenen de hertog en hertogin van Cambridge vanavond op de trap van het St Mary’s Hospital , ruim vijf uur na de bevalling. Het tafereel deed velen meteen terugdenken aan de geboorte van prins Harry in 1984.

Catherine zag er stralend uit in een felrode jurk met een kanten kraag. Haar pasgeboren zoon was gewikkeld in doeken en was nog niet heel goed te zien voor de massaal toegestroomde wereldpers en de Britse royaltyfans. En zo ging het er net aan toe bij de geboorte van prins Harry destijds. Inclusief de kleurrijke outfit.

Op 15 september 1984 kwam de kleine Harry ook ter wereld in het St Mary’s Hospital in Londen, als tweede zoon van kroonprins Charles en Diana. Twee jaar eerder was zijn grote broer prins William geboren. Een dag later verlieten Diana en Charles het hospitaal. Diana droeg toen een lange rode manteljurk, en een witte blouse met een zogenaamd Peter Pan-kraagje. Ze koos tevens voor een knappe rode strik, een look die doorheen de jaren populair bleef.

Ook Kate Middleton staat bekend om haar gracieuze stijl en haar indrukwekkende outfits. Met haar kleding brengt ze geregeld een ode aan haar overleden schoonmoeder, prinses Diana. Dat deed Kate volgens kenners ook nu, want net als Diana presenteerde ze haar pasgeboren kind in een rode outfit mét kraagje op de trappen van het ziekenhuis. De gelijkenis is werkelijk treffend.

Kate Middleton’s red and white look for the debut of the #RoyalBaby was said to be in honor of St. George’s Day, but it also may be a nod to Princess Diana at the birth of Prince Harry! ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@instylemagazine) op 23 apr 2018 om 19:24 CEST