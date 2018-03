Zo zouden de kinderen van Prins Harry en Meghan Markle er uit zien DBJ

28 maart 2018

07u59

Bron: The Sun 0 Royalty Een Amerikaans forensisch tekenaar heeft de toekomstige kinderen van Prins Harry (33) en Meghan Markle (36) getekend. Vooral 'Harry Jr.' ontsnapt niet aan de typische Windsor-oren.

Op zaterdag 19 mei treden prins Harry en Meghan Markle in het huwelijksbootje. Het koppel liet eerder al uitschijnen dat ze ook graag kinderen willen. "Nu niet, natuurlijk. Stap voor stap, weet je wel. Hopelijk kunnen we in de nabije toekomst aan een gezin beginnen", zei Harry vorig jaar nog in een interview met BBC. Ook Meghan hint de laatste tijd nadrukkelijk op gezinsuitbreiding.

Een Amerikaans forensisch tekenaar, Joe Mullins genaamd, nam die hints nu ter harte en tekende een dochtertje en een zoontje van de twee. Hij bestudeerde volgens de krant The Sun talloze beelden van het koppel en kwam met volgend resultaat.

Meghan Jr. heeft dezelfde donkere lokken, ogen en wenkbrauwen als haar moeder. Haar lippen zijn echter smaller en neigen meer naar die van haar vader. Harry Jr. ontsnapt volgens The Sun niet aan de typische ‘Windsor-oren’. Hij heeft rozige kaken en z’n haar is opvallend donkerder dan dat van z’n vader.